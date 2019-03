ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through March 17 1. Novak Djokovic $3,136,915 2. Rafael Nadal $1,856,930 3. Dominic Thiem $1,502,451 4. Roger Federer $1,439,147 5. Stefanos Tsitsipas $1,163,835 6. Gael Monfils $898,295 7. Milos Raonic $762,927 8. Lucas Pouille $721,959 9. Kei Nishikori $634,724 10. Roberto Bautista Agut $633,120 11. Pierre-Hugues Herbert $560,346 12. Daniil Medvedev $550,077 13. Laslo Djere $520,437 14. Nick Kyrgios $493,252 15. Alexander Zverev $486,727 16. Stan Wawrinka $464,874 17. Tomas Berdych $421,299 18. Frances Tiafoe $402,302 19. Karen Khachanov $370,966 20. Borna Coric $369,878 21. Marton Fucsovics $346,973 22. Guido Pella $346,257 23. Hubert Hurkacz $345,282 24. John Isner $322,610 25. Diego Schwartzman $321,863 26. Denis Shapovalov $317,341 27. Jan-Lennard Struff $316,805 28. Nikola Mektic $311,904 29. Nikoloz Basilashvili $310,534 30. Marco Cecchinato $306,162 31. Nicolas Mahut $305,212 32. Horacio Zeballos $301,500 33. Radu Albot $301,017 34. Alex de Minaur $294,986 35. Andreas Seppi $285,433 36. Jeremy Chardy $282,964 37. Felix Auger-Aliassime $280,260 38. Jo-Wilfried Tsonga $275,073 39. Philipp Kohlschreiber $270,218 40. Fernando Verdasco $266,261 41. Cameron Norrie $262,524 42. Pablo Carreno Busta $260,460 43. David Goffin $259,254 44. Joao Sousa $258,505 45. Marin Cilic $257,102 46. Reilly Opelka $254,416 47. Pablo Cuevas $245,465 48. Fabio Fognini $243,381 49. Leonardo Mayer $242,980 50. Ivo Karlovic $234,558

