Braves 5, Phillies 4

Philadelphia Atlanta ab r h bi ab r h bi A.Knapp c 3 2 2 1 Incarte cf 2 0 0 0 Grullon c 1 0 0 0 C.Pache cf 3 1 1 2 Altherr cf 3 1 3 1 Dnldson 3b 1 0 0 0 M.Mniak cf 1 0 0 0 A.Riley pr 3 0 0 0 Wlliams rf 2 0 0 1 Freeman 1b 0 0 0 0 Haseley rf 1 0 0 0 Camargo pr 2 0 0 0 M.Frnco 3b 2 0 0 0 Acn Jr. lf 2 0 0 0 Walding 3b 2 0 0 0 LaMarre lf 1 1 0 0 Rdrguez 1b 3 0 1 1 Mrkakis rf 2 0 1 0 A.Listi 1b 1 0 0 0 R.Ortga rf 2 0 0 0 D.Btera dh 4 0 0 0 O.Albes 2b 3 0 0 0 Rbinson lf 3 1 1 0 L.Marte 2b 1 0 0 0 Mzzotti lf 1 0 0 0 Flowers c 2 0 0 0 A.Rmine 2b 2 0 0 0 R.Lopez c 2 0 1 1 M.Cnelo 2b 1 0 0 0 Swanson ss 2 0 0 0 G.Ngepe ss 2 0 0 0 Flrimon ss 2 0 1 0 A.Dvall dh 1 1 0 0 R.Ddder ph 2 2 1 1 Totals 32 4 7 4 Totals 33 5 5 4

Philadelphia 210 010 000—4 Atlanta 000 021 101—5

E_Gosselin 2 (2). DP_Philadelphia 1, Atlanta 0. LOB_Philadelphia 4, Atlanta 7. 2B_Altherr (1), Lopez (1). HR_Knapp (1), Pache (1), Didder (1). SB_Romine (2), LaMarre (1), Didder (1). SF_Williams (1).

IP H R ER BB SO Philadelphia Eflin 2 2-3 1 0 0 2 3 Garcia H, 2 1 1-3 0 0 0 1 3 Bleich 1 1-3 1 3 3 2 2 Gilbert BS, 0-1 1 2-3 2 1 1 0 2 Paredes L, 0-1 1 2-3 1 1 0 0 2 Atlanta Gausman 1 1-3 4 3 3 0 0 Santiago 2-3 1 0 0 1 0 Fried 3 2-3 2 1 1 0 4 Freeman 1 1-3 0 0 0 1 1 Sobotka BS, 0-2 1 0 0 0 0 1 Dayton W, 1-0 1 0 0 0 0 1

PB_Grullon.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Hunter Wendelstedt; Second, Laz Diaz; Third, Vic Carapazza.

T_3:01. A_8,233

