Braves 8, Blue Jays 7

By The Associated Press

Atlanta Toronto ab r h bi ab r h bi Swanson ss 3 1 1 0 B.Drury 3b 4 0 1 1 R.Ddder pr 1 1 0 0 Espinal pr 1 2 1 0 Camargo lf 4 1 2 0 Grichuk rf 2 0 0 0 Schwrtz pr 1 1 0 0 D.Pmpey rf 2 0 0 0 Acn Jr. cf 3 1 2 2 Hrnndez lf 2 1 1 2 Shmpert pr 1 0 0 0 Ry.Noda rf 0 0 0 0 B.McCnn c 3 1 1 0 Morales dh 4 1 1 0 Morales c 1 0 0 0 R.Hssey ph 0 0 0 0 Clbrson 2b 3 0 0 2 Grr Jr. 2b 2 1 0 0 C.Pache rf 3 1 0 1 R.Urena 3b 1 0 0 1 Sobotka rp 1 0 0 0 K.Pllar cf 2 1 1 3 Wilkins 1b 3 1 2 2 E.Sgard 2b 1 0 1 0 T.Hrris rf 1 0 0 0 McKnney 1b 2 0 0 0 Flrimon 3b 3 0 0 1 Cntwell c 1 0 0 0 Newcomb sp 2 0 0 0 D.Jnsen c 2 0 0 0 Lgbauer ph 2 0 1 0 Lndqist pr 1 1 0 0 F.Glvis ss 3 0 0 0 R.Tllez 1b 1 0 0 0 Totals 35 8 9 8 Totals 31 7 6 7

Atlanta 010 005 200—8 Toronto 030 000 301—7

E_Didder (2), Camargo (1), Florimon (6). DP_Atlanta 0, Toronto 1. LOB_Atlanta 5, Toronto 8. 2B_Swanson (1), McCann (2), Sogard (1). HR_Wilkins (1), Hernandez (1), Pillar (1). SB_Acuna Jr. (3), Pache (2). CS_Galvis (1). SF_Urena (1).

IP H R ER BB SO Atlanta Newcomb W, 1-0 5 2 3 3 5 2 Sobotka H, 1 1 0 0 0 0 1 Vizcaino 2-3 1 2 2 1 2 Santiago 1-3 1 1 1 0 1 Venters H, 2 1 1 0 0 0 1 De Paula H, 1 1-3 1 1 1 2 1 Harrison S, 1-1 2-3 0 0 0 1 0 Toronto Shoemaker 5 3 3 3 2 7 Luciano L, 0-1 BS, 0-1 0 1 3 3 2 0 Guerra 1 1 0 0 0 1 Reid-Foley 2 4 2 2 0 1 Paulino BS, 0-3 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Sobotka (Pillar), Shoemaker (Swanson).

WP_Vizcaino, Venters, Newcomb.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Alex Tosi; Second, Brennan Miller; Third, John Bacon.

T_3:17. A_5,097

