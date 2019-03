Brewers 7, Cubs 5

By The Associated Press

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Alm Jr. cf 4 1 1 0 Lo.Cain cf 3 1 2 0 Bernard pr 1 0 1 0 Stk Jr. cf 1 0 0 0 Ia.Happ 2b 4 1 0 1 Grandal c 2 0 1 1 Z.Short 2b 1 0 0 0 Nttnghm pr 2 0 0 0 Da.Bote 3b 3 1 1 0 R.Braun lf 2 0 0 0 Cntrras c 2 1 1 1 Cor.Ray lf 2 1 1 0 M.Amaya c 1 0 0 0 Aguilar 1b 2 1 1 0 C.Admes ss 3 0 1 3 Nat.Orf pr 1 0 0 0 Hoerner ss 1 0 0 0 Spnnbrg 2b 2 1 1 0 P.Evans lf 3 0 0 0 P.Henry c 1 0 1 1 J.Young lf 0 0 0 0 O.Arcia ss 3 1 1 3 R.Court 1b 3 0 0 0 J.Hager ss 1 0 0 0 Blguert 1b 1 0 0 0 B.Gamel rf 2 1 1 1 J.Field rf 3 1 1 0 L.Erceg 3b 1 0 0 0 Brnstin rf 1 0 0 0 Sladino 3b 3 1 1 1 Gmbrone dh 2 0 0 0 Tr.Lutz rf 1 0 0 0 Higgins ph 1 0 0 0 K.Hiura dh 3 0 0 0 Gswisch ph 0 0 0 0 Totals 34 5 6 5 Totals 32 7 10 7

Chicago 104 000 000—5 Milwaukee 001 302 10x—7

E_Short (1), Arcia (1), Erceg (1). LOB_Chicago 6, Milwaukee 7. 2B_Contreras (3), Grandal (2), Spangenberg (2), Henry (1). 3B_Adames (1), Ray (1). HR_Arcia (1), Gamel (1), Saladino (2). CS_Contreras (1), Spangenberg (1).

IP H R ER BB SO Chicago Hendricks 3 5 3 3 1 4 Mekkes 1 1 1 1 1 0 Brach H, 2 1 1 0 0 1 0 Duensing L, 1-1 BS, 0-1 1 2 2 2 0 1 Kintzler 1 1 1 0 0 0 Tazawa 2-3 0 0 0 0 0 Maples 1-3 0 0 0 2 1 Milwaukee Burnes 4 5 5 2 0 3 Claudio 1 0 0 0 0 1 Barnes W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Petricka H, 2 1 0 0 0 1 0 Smith H, 2 1 0 0 0 2 0 Jackson 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Brach (Grandal), Burnes (Contreras).

WP_Burnes.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Mike Winters; Second, Bruce Dreckman; Third, Mark Ripperger.

T_3:03. A_9,989

