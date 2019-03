Brewers 8, White Sox 5

By The Associated Press

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi L.Grcia 2b 3 1 1 0 Lo.Cain cf 3 0 2 0 J.Elmre 2b 2 0 1 1 Grisham pr 2 0 0 0 R.Goins 3b 3 0 0 0 C.Ylich rf 2 1 2 0 Johnson 3b 2 1 1 1 Stk Jr. ph 2 0 1 0 J.McCnn c 3 0 2 0 R.Braun lf 2 1 1 2 Collins c 0 0 0 0 Cor.Ray ph 3 0 0 0 M.Skole 1b 3 0 0 0 Tr.Shaw dh 3 0 0 0 Pterson 1b 1 0 0 0 Gswisch ph 2 1 1 0 Jimenez dh 3 0 1 1 Mstakas 2b 3 0 0 0 M.Adlfo pr 1 0 1 1 Nat.Orf 2b 1 0 0 0 Mendick ss 2 0 0 0 E.Thmes 1b 3 1 1 0 Alvarez ss 2 0 1 0 L.Erceg 3b 1 1 1 0 L.Rbert cf 3 0 1 0 Ma.Pina c 3 1 1 0 C.Tlson pr 1 1 0 0 Nttnghm c 0 0 0 0 Cordell rf 3 0 0 0 H.Perez ss 3 1 1 1 Dedelow rf 1 0 0 0 J.Hager 1b 1 0 0 0 A.Engel lf 2 2 1 1 Spnnbrg 3b 2 1 1 3 P.Tcker lf 1 0 0 0 Sladino ss 1 0 0 0 B.Trang ss 0 0 0 0 Totals 36 5 10 5 Totals 37 8 12 6

Chicago 000 002 201—5 Milwaukee 012 300 20x—8

E_Garcia (1), Turang (1). LOB_Chicago 10, Milwaukee 8. 2B_Jimenez (2), Thames (2), Erceg (2), Pina (3). HR_Engel (2), Braun (1), Spangenberg (3). SB_Turang (1). SF_Adolfo (1).

IP H R ER BB SO Chicago Nova L, 0-1 3 1-3 9 6 5 0 4 Frare 1 0 0 0 0 1 Covey 2-3 0 0 0 0 1 Herrera 1 1 0 0 0 0 Minaya 1 2 2 2 2 3 Vieira 1 0 0 0 0 1 Milwaukee Chacin W, 1-0 4 2-3 1 0 0 1 3 Guerra 1-3 0 0 0 0 0 Nelson 1 4 2 2 0 3 Albers 2-3 3 2 2 0 1 Andrews H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Guerra 1 2 0 0 0 3 Williams 1 0 1 0 1 1

HBP_by_Nova (Stokes Jr.), Albers (McCann), Williams (Peterson).

WP_Minaya.

PB_Nottingham.

Balk_Nova.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Gerry Davis; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_3:08. A_6,775

