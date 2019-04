Cardinals 11, Yankees 3

By The Associated Press

New York St. Louis ab r h bi ab r h bi G.Trres 2b 2 0 1 2 D.Fwler rf 4 2 2 3 Estrada 2b 1 0 0 0 C.Pnder rf 1 0 0 0 Andujar dh 3 0 1 0 Gldhmdt 1b 4 0 0 0 Fr.Diaz ph 0 0 0 0 Trunfel 2b 1 0 0 0 Frazier lf 3 0 0 0 P.DJong ss 5 1 1 0 Ambrgey lf 1 0 0 0 M.Ozuna lf 3 3 3 2 Urshela 3b 3 1 2 0 Ngowski 1b 1 0 1 0 Aguilar 3b 1 0 0 0 Y.Mlina c 4 0 1 0 McBroom 1b 4 0 0 0 Fr.Pena pr 1 1 0 0 K.Hlder ss 4 0 0 0 Ko.Wong 2b 2 2 1 1 Lvrnway c 2 1 1 1 H.Bader cf 4 1 2 1 Jo.Saez c 1 0 0 0 Rbinson 3b 4 1 3 4 M.Lipka cf 2 1 1 0 N.Grman dh 3 0 0 0 B.Burns rf 2 0 0 0 Z.Zhner ph 1 0 0 0 Totals 30 3 6 3 Totals 37 11 14 11

New York 002 100 000—3 St. Louis 131 002 40x—11

E_Reeves (1). DP_New York 2, St. Louis 0. LOB_New York 6, St. Louis 6. 2B_Torres (1), Urshela (3), DeJong (3), Ozuna 2 (3), Nogowski (1), Bader (1), Robinson (5). HR_Fowler 2 (2), Ozuna (1). SB_Lipka (1), Zehner (2), Wong (3), Robinson 2 (5). SF_Wong (1).

IP H R ER BB SO New York German L, 1-2 3 2-3 6 5 5 0 4 Brothers 1-3 0 0 0 0 1 Tarpley 1 0 0 0 0 0 Reeves 1-3 2 2 2 2 0 Coshow 1 5 4 4 0 2 Diehl 1 2-3 1 0 0 0 2 St. Louis Woodford W, 2-0 4 5 3 3 2 1 Perez H, 1 2 0 0 0 1 1 Miller 2-3 0 0 0 1 1 Brebbia H, 4 1 1-3 0 0 0 0 2 Hicks 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Reeves (Wong), Miller (Diaz).

Umpires_Home, Javerro January; First, Larry Vanover; Second, Chris Conroy; Third, Carlos Torres.

Advertisement

T_2:51. A_7,523

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.