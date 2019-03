Cardinals 9, Yankees 5

By The Associated Press

St. Louis New York ab r h bi ab r h bi Ko.Wong 2b 4 1 2 1 Gardner cf 3 0 1 0 Rbinson 2b 1 0 1 1 M.Lipka cf 2 1 1 0 Mrtinez rf 4 1 1 1 A.Judge rf 2 0 0 0 Carlson rf 1 0 0 0 Ambrgey rf 2 0 1 2 Gldhmdt dh 3 1 2 0 Stanton dh 3 0 1 0 Mendoza pr 1 1 0 0 Jo.Saez ph 2 0 0 0 O’Neill lf 4 2 2 2 Gr.Bird 1b 2 0 0 0 Y.Munoz ss 1 0 1 0 Mi.Ford 1b 2 0 0 0 Wieters c 4 0 0 1 G.Trres ss 3 1 2 0 Arzrena lf 1 0 0 0 K.Hlder ss 1 0 0 0 P.DJong ss 3 2 2 3 LMahieu 3b 3 0 1 0 S.Hurst cf 1 0 0 0 Cabrera 3b 1 0 1 0 H.Bader cf 3 0 0 0 Frazier lf 2 1 0 0 R.Rvelo 1b 4 1 3 0 B.Burns lf 1 0 0 0 Schrock 3b 4 0 0 0 A.Rmine c 2 1 1 3 Lvrnway c 1 0 0 0 Ty.Wade 2b 3 0 1 0 W.Grcia 2b 0 1 0 0 Totals 39 9 14 9 Totals 35 5 10 5

St. Louis 014 001 210—9 New York 030 000 002—5

DP_St. Louis 1, New York 2. LOB_St. Louis 6, New York 8. 2B_Wong (1), Martinez (1), O’Neill (1), DeJong (2), Ravelo (2), Amburgey (3), Torres (1), LeMahieu (1), Wade (4). HR_O’Neill (4), DeJong (1), Romine (1). SB_DeJong (1), Bader (1).

IP H R ER BB SO St. Louis Gant W, 1-0 3 4 3 3 1 2 Beck H, 2 1 2 0 0 1 3 Jones H, 2 1 0 0 0 2 1 Meisinger H, 2 1 0 0 0 0 1 Layne BS, 0-2 1 1 0 0 0 1 Hauschild 2 3 2 2 1 1 New York Loaisiga L, 1-1 2 1-3 3 4 4 2 5 Harvey BS, 0-1 2-3 2 1 1 0 1 Chapman 1 1 0 0 0 1 Coulombe 1 1-3 2 1 1 1 1 Diehl 1 1-3 2 1 1 0 2 Coshow 2-3 3 2 2 0 0 Reeves 1 2-3 1 0 0 0 1

WP_Gant, Coshow.

PB_Hudson.

Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Wegner; Second, Laz Diaz; Third, Dan Iassogna.

T_3:35. A_9,337

