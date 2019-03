Diamondbacks 3, Reds 2

By The Associated Press

Arizona Cincinnati ab r h bi ab r h bi M.Szczr cf 4 0 0 0 J.Wnker lf 3 0 0 0 Almonte lf 3 1 0 0 Ky.Wren lf 1 0 1 1 C.Wlker 1b 4 0 0 0 Schbler cf 1 0 1 0 Y.Tomas dh 4 1 2 0 T.Fredl rf 1 0 0 0 C.Jseph c 3 1 1 3 J.Praza ss 3 0 0 0 Mrtinez c 1 0 0 0 Rdrguez pr 1 0 0 0 A.Aplin rf 3 0 1 0 Detrich 2b 3 0 0 0 Je.Baez lf 1 0 0 0 C.Colon 2b 1 0 0 0 Mthisen 3b 3 0 1 0 P.Ervin dh 2 0 0 0 G.Crbbs ss 3 0 0 0 A.Aqino ph 2 0 1 0 Grtjohn 2b 3 0 0 0 C.Csali c 1 0 0 0 Ch.Okey c 2 1 1 0 O’Grady 1b 2 0 0 0 Con.Joe 1b 2 0 0 0 B.Trhan 3b 4 0 1 1 Jo.Siri rf 3 1 1 0 Totals 32 3 5 3 Totals 32 2 6 2

Arizona 000 300 000—3 Cincinnati 000 010 010—2

E_Cribbs (1). LOB_Arizona 3, Cincinnati 6. 2B_Tomas (4), Wren (1), Okey (1). HR_Joseph (2). SB_Siri 2 (3).

IP H R ER BB SO Arizona Kelly W, 1-0 4 0 0 0 2 4 Holland H, 1 1 2 1 1 0 1 Rzepczynski H, 2 1 1 0 0 0 1 Sherfy H, 2 1 0 0 0 0 2 Crichton H, 2 1 2 1 1 0 0 Gibson S, 1-1 1 1 0 0 0 0 Cincinnati Roark L, 1-1 4 4 3 3 1 6 Iglesias 1 0 0 0 0 1 Hernandez 1 1 0 0 0 1 Bass 1 0 0 0 0 1 Bowman 1 0 0 0 0 1 Krol BS, 0-5 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Todd Tichenor; Second, Ben May; Third, Jansen Visconti.

T_2:29. A_6,320

