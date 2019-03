Dodgers 2, Mariners 0

By The Associated Press

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 3 0 0 0 Hrnndez 2b 3 2 2 2 D.Ackly 2b 1 0 0 0 Gav.Lux 2b 1 0 0 0 Haniger dh 3 0 0 0 Bllnger rf 3 0 0 0 Vglbach ph 1 0 0 0 Ro.Gale c 1 0 0 0 Encrncn 1b 3 0 1 0 D.Frese 1b 3 0 0 0 E.White pr 1 0 0 0 Verdugo cf 3 0 0 0 Santana lf 3 0 2 0 W.Smith c 2 0 0 0 Ti.Polo pr 1 0 1 0 Orlando rf 0 0 0 0 R.Healy 3b 3 0 0 0 B.Mller lf 2 0 1 0 T.Lopes 3b 1 0 0 0 M.Beaty 3b 1 0 0 0 J.Frley rf 2 0 0 0 Ed.Rios 3b 2 0 0 0 Rdrguez rf 2 0 0 0 D.Pters cf 1 0 0 0 Beckham ss 2 0 0 0 D.Cstro ss 2 0 0 0 D.Moore ss 1 0 0 0 Estevez ss 1 0 0 0 Lobaton c 1 0 0 0 Garlick dh 2 0 0 0 DeCarlo c 1 0 0 0 Ke.Ruiz ph 1 0 1 0 B.Bshop cf 2 0 0 0 Kelenic cf 0 0 0 0 Totals 31 0 4 0 Totals 28 2 4 2

Seattle 000 000 000—0 Los Angeles 101 000 00x—2

E_Ackley (1), Lux (1). DP_Seattle 0, Los Angeles 1. LOB_Seattle 6, Los Angeles 3. 2B_Santana (2), Polo (1). HR_Hernandez 2 (2). CS_Izturis Jr. (1).

IP H R ER BB SO Seattle Swanson L, 1-1 2 2-3 2 2 2 0 4 Rosscup 1 1-3 0 0 0 0 1 Elias BS, 0-2 3 1 0 0 1 2 Brennan BS, 0-4 1 1 0 0 0 1 Los Angeles Maeda W, 1-0 3 0 0 0 0 4 Jansen H, 1 1 0 0 0 0 0 Garcia H, 2 1 1 0 0 1 0 Schultz H, 2 1 0 0 0 0 0 Sborz H, 3 1 2 0 0 0 1 Curry S, 1-1 2 1 0 0 1 2

Umpires_Home, Chris Segal; First, Nic Lentz; Third, Jordan Baker.

T_2:16. A_13,250

