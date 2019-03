By The Associated Press

All Times Eastern Eastern Conference North Division GP W L OL SOL Pts GF GA Newfoundland 64 39 19 4 2 84 231 184 Adirondack 64 34 22 5 3 76 208 187 Maine 63 34 26 2 1 71 197 209 Manchester 63 33 26 2 2 70 205 208 Worcester 63 30 24 5 4 69 175 187 Brampton 62 30 26 5 1 66 206 197 Reading 64 27 28 4 5 63 196 214 South Division GP W L OL SOL Pts GF GA x-Florida 66 45 16 5 0 95 251 168 Orlando 61 34 22 4 1 73 217 207 Jacksonville 63 33 26 2 2 70 178 185 South Carolina 65 29 30 5 1 64 191 206 Atlanta 62 27 25 7 3 64 166 179 Norfolk 63 24 31 5 3 56 189 239 Greenville 63 21 36 3 3 48 162 221 Western Conference Central Division GP W L OL SOL Pts GF GA x-Cincinnati 62 45 10 4 3 97 248 146 Toledo 62 35 19 5 3 78 213 197 Fort Wayne 61 31 21 3 6 71 197 213 Kalamazoo 63 32 27 2 2 68 213 230 Indy 63 30 29 2 2 64 199 214 Wheeling 63 28 27 6 2 64 213 209 Mountain Division GP W L OL SOL Pts GF GA x-Tulsa 63 36 21 4 2 78 200 173 x-Idaho 63 36 22 3 2 77 210 178 Utah 62 33 21 4 4 74 202 181 Kansas City 61 32 24 3 2 69 199 191 Rapid City 64 26 30 5 3 60 149 201 Wichita 63 24 29 7 3 58 191 224 Allen 66 23 37 4 2 52 189 247

x-Clinched Playoff Spot

y-Clinched Division

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss.

___

Saturday’s Games

Fort Wayne 4, Brampton 1

Indy 5, Reading 1

Orlando 6, Idaho 2

Adirondack 6, Newfoundland 4

Florida 4, South Carolina 3

Worcester 5, Maine 3

Toledo 3, Wheeling 2

Cincinnati 3, Kalamazoo 0

Tulsa 6, Kansas City 2

Utah 5, Rapid City 2

Sunday’s Games

Fort Wayne 4, Brampton 2

Kalamazoo 2, Toledo 1

Jacksonville 2, Greenville 1

Adirondack 6, Reading 3

Maine 5, Newfoundland 4, SO

Atlanta 2, Norfolk 1

South Carolina 6, Florida 4

Manchester 7, Worcester 4

Allen 6, Wichita 5, OT

Idaho 4, Orlando 1

Monday’s Games

Rapid City at Utah, 9:05 p.m.

Tuesday’s Games

Idaho at Orlando, 7 p.m.

Kansas City at South Carolina, 7:05 p.m.

