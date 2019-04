Ecuador-United States Summary

By The Associated Press

At Orlando, Fla.

Ecuador 0 0—0 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, United States, Zardes (Ream) 81st minute.

Yellow cards_Arriola, US, 56th; Jullo, Ecu, 90th+3. Red cards_None.

Referee_David Gantar, Canada. Linesmen_Philippe Briere, Canada; Michael Barwegen, Canada.

A_17,422.

Lineups

Ecuador_Alexander Dominguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achiller, Robert Arboleda, Beder Caicedo; Jefferson Orejuela, Carlos Gruezo, Jhegson Mendez; Antonio Valencia, Romario Ibarra (Jhohan Jullo, 71st), Renato Ibarra (Leonardo Campana, 46th)

United States_Sean Johnson; Tyler Adams, John Brooks, Aaron Long, Tim Ream; Wil Trapp (Michael Bradley, 59th), Weston McKennie (Christian Roldan, 68th), Christian Pulisic (Sebastian Lletget, 62nd), Jordan Morris (DeAndre Yedlin, 68th), Gyasi Zardes, Paul Arriola (Jonathan Lewis, 77th)

