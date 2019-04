‘Friday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Bloomsburg 7, Kutztown 2

Bryant 10, LIU Brooklyn 2

Caldwell 17, Nyack 10

Centenary (N.J.) 6-2, John Jay 3-1

Advertisement

Cortland 7, Oneonta 0

CCSU 7, Wagner 6, 10 innings

Fairleigh Dickinson 6, Sacred Heart 5

Farmingdale 24-15, Yeshiva 3-2

Felician 11, Goldey-Beacom 3

Fordham 2, Rhode Island 0

Gannon 10, Clarion 1

Harvard 12, Princeton 0

Indiana-Kokomo 10, Point Park 1

Iona 5, Seton Hall 0

Jacksonville 6, NJIT 5

Lehman 6, Baruch 5

Marshall 13, Middle Tennessee 3

Northeastern 13, Delaware 4

Ohio St. 5, Rutgers 3, 11 innings

Penn St.-Altoona 10, St. Vincent 4

Pitt-Johnstown 4-5, Indiana (Pa.) 3-2

Post (Conn.) 8, Concordia (N.Y.) 3

Quinnipiac 7-7, Niagara 1-2

St. Bonaventure 14-3, La Salle 5-2

Saint Joseph’s 4, George Washington 2

St. Vincent vs. Thiel, 2, ppd.

Sciences (Pa.) 17-4, Jefferson 1-5

UMBC 9, Mount St. Mary’s 4

Wilmington (Del.) 7-22, Chestnut Hill 3-10

SOUTH

Alabama A&M 6, MVSU 0

Arkansas St. 4, Coastal Carolina 2

Asbury 11, WVU Tech 2

Blue Mountain 9-2, Mobile 7-10

Campbell 5, Presbyterian 3

Clemson 6, Virginia Tech 4

Coll. of Charleston 9, Hofstra 0

Davidson 3, VCU 2

Delaware St. 9, Md.-Eastern Shore 2

East Carolina 4, South Florida 0

Elon 5, James Madison 4

Erskine 6, Chowan 1

ETSU 4, Georgetown 0

FAU 7, FIU 1

Florida 3, Alabama 1

Florida Gulf Coast 6, Towson 3

Furman 5, The Citadel 4

Gardner-Webb 19, S.C. Upstate 11

High Point 9, Charleston Southern 4

Kentucky 5, Georgia 4

Lander 7, Augusta 6

Liberty 4, North Florida 3

Louisville 6-10, Wake Forest 1-7

Maryland 2, Indiana 0

Memphis 7-6, Houston 3-4

N.C. Central 7, Florida A&M 4

Norfolk St. 8, Coppin St. 7, 11 innings

North Carolina 1, Duke 0

Notre Dame 9, Georgia Tech 6

Pikeville 12, Lindsey Wilson 6

Radford 5, Winthrop 4

Rice 3, Old Dominion 1

Richmond 15, George Mason 2

Samford 13, VMI 4

Savannah St. 3, N.C. A&T 2

Southeastern (Fla.) 11, Ave Maria 1

Tennessee Wesleyan 9, Milligan 6

Texas St. 8, Appalachian St. 3

UCF 2, UConn 1

UNC Asheville 11, Longwood 8

UNC Greensboro 7, W. Carolina 5

Union (Ky.) 24, St. Andrews 14

W. Kentucky 8, Charlotte 4

William & Mary 3, UNC Wilmington 2

Wofford 4, Mercer 1

MIDWEST

Ball St. 9, Kent St. 8, 13 innings

Baylor at Kansas, ppd.

Bowling Green 7, Ohio 3

Butler 5, S. Illinois 4

Cent. Michigan 6-5, N. Illinois 4-2

Clarke 8, Grand View 2

Cornerstone 17, Cleary 5

Dayton 6-11, UMass 0-2

E. Kentucky 12, SIU Edwardsville 9

Evansville 1, Bradley 0

Illinois St. at Creighton, ppd.

Indiana Southeast 16, Ohio Christian 2

Iowa 8, Illinois 4

Lincoln (Ill.) at Robert Morris-Chicago, 2, ccd.

Mayville St. 7-1, Presentation 3-4

Miami (Ohio) 7, E. Michigan 6

Michigan 6, Michigan St. 3

Midway 10-17, Rio Grande 7-10

Minnesota 5, Nebraska 2, 10 innings

Missouri St. 6, Indiana St. 5, 11 innings

Northwestern 1, San Jose St. 0

Oakland 8, N. Kentucky 5

Purdue 1, Penn St. 0

St. John’s 6, Saint Louis 2

S. Dakota St. 5-12, Fort e 4-2

Texas Tech at Kansas St., ppd.

Tulane 19, Cincinnati 4

UIC 10, Milwaukee 4

Walsh 9, Ohio Valley 0

W. Illinois at Omaha, ppd.

W. Michigan 6, Toledo 3

Wichita St. 2, Bethune-Cookman 0

Wright St. 7, Youngstown St. 1

SOUTHWEST

Harris-Stowe St. 14, Williams Baptist 2

Houston Baptist 10, Northwestern St. 2

Jarvis Christian 10, Wiley 9, 10 innings

Manhattan Christian at Crowley’s Ridge, 2, ccd.

St. Edward’s 5, Rogers St. 1

Texas Southern 6, Ark.-Pine Bluff 3

FAR WEST

Arizona Christian 9, San Diego Christian 6

Benedictine Mesa 2, Marymount (Calif.) 1

Hope International 16, Westmont 8

Houston-Victoria 6, Southwest (N.M.) 5

Oregon at Utah, ppd.

Simpson (Calif.) 16, La Sierra 5

The Master’s 11, Menlo 7

UC Davis 10, UC Riverside 2

Vanguard 10, Ottawa (Ariz.) 3

William Jessup 17, Saint Katherine 3

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.