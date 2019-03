Friday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Tampa Bay 401 100 022—10 12 0 Baltimore (ss) 020 021 000—5 7 0

Morton, Chirinos (2), Wood (4), Kolarek (5), Santos (5), Sulser (7), Kittredge (8), and Zunino, Bemboom; Cobb, Chleborad (1), Givens (3), Wotherspoon (3), Harvey (5), Rogers (6), Ortiz (8), and Sisco, Perez. W_Morton 1-0. L_Cobb 0-1. Sv_Kittredge. HRs_Meadows, Bemboom, Heredia; Sisco.

New York Mets 121 200 010—7 9 0 Detroit 000 000 100—1 6 0

deGrom, Gsellman (4), Lugo (6), Zamora (7), Hanhold (8), Conlon (9), and Mesoraco, Nido; Ross, Jimenez (3), Garrett (4), Carpenter (5), Cisnero (7), Coleman (8), Baez (9), and Greiner, Rogers. W_deGrom 1-1. L_Ross 0-2. Sv_Hanhold. HRs_Rosario, Mesoraco, Pizzano; Rodriguez.

Toronto (ss) 200 010 000—3 10 0 Atlanta 002 010 001—4 8 0

Reid-Foley, Shafer (4), Murphy (5), Waguespack (7), Perez (8), and McGuire, Adams; Wilson, Leyva (1), Minter (3), Creasy (3), Santiago (4), O’Day (5), Carle (5), Burrows (7), Dayton (8), Parsons (9), and McCann, Morales. W_Parsons 1-0. L_Perez 0-1. HRs_Davis, Gurriel Jr..

Boston 000 200 100—3 6 1 Minnesota 000 110 02x—4 7 0

Taylor, Poyner (3), Tapia (5), Kelley (6), Runzler (7), Montgomery (8), and Leon, Centeno; Pineda, Parker (3), Reed (4), May (5), Rogers (6), Duffey (7), Hildenberger (8), Harper (9), and Castro, Rortvedt. W_Hildenberger 1-0. L_Montgomery 0-1. Sv_Harper. HRs_Leon, Brentz; Rosario, Buxton.

Pittsburgh (ss) 000 020 001—3 8 1 Philadelphia 140 101 00x—7 10 2

Kingham, Lyons (4), Brubaker (5), Agrazal (7), and Stallings, Pabst; Anderson, Nicasio (4), Pazos (5), Brown (5), Rios (6), Windle (7), Paredes (8), Brogdon (9), Armas (9), and Realmuto, Brantly. W_Anderson 2-0. L_Kingham 0-1. Sv_Armas. HRs_Suiter, Stallings; Haseley, Realmuto.

Washington 010 112 000—5 9 4 Miami 000 002 002—4 8 1

Strasburg, Rosenthal (3), Barraclough (4), Grace (5), Rainey (6), Copeland (7), Suero (9), and Gomes, Gushue; Richards, Noesi (4), Ferrell (6), Garcia (8), Quijada (9), and Holaday. W_Strasburg 1-0. L_Richards 0-1. Sv_Suero. HRs_Dozier, Gomes, Taylor, Robles.

Pittsburgh (ss) 000 001 000—1 4 1 Toronto (ss) 000 000 010—1 6 2

Davis, Feliz (3), Liranzo (4), Scioneaux (5), Weiman (6), Vera (7), Garcia (9), and Kelley, Delay; Sanchez, Richard (3), Paulino (5), Biagini (6), Guerra (7), Morimando (8), Leiter Jr. (9), and Maile, Cantwell. HRs_Warmoth.

Chicago White Sox 200 001 104—8 10 3 Texas 100 013 000—5 9 0

Nova, Bummer (3), Jones (4), Burr (5), Ruiz (6), Flores (6), Thompson (9), and Castillo, Collins; Miller, Mendez (2), Gardewine (4), Hernandez (5), Palumbo (6), Valdez (7), Pena (8), Dillard (9), Curtis (9), and Mathis, Moore. W_Flores 1-1. L_Dillard 1-1. Sv_Thompson. HRs_Robert.

Colorado 000 020 100—3 10 1 Oakland 000 402 00x—6 7 0

Gray, Anderson (4), Rusin (6), Dunn (7), Musgrave (8), and Iannetta, Nicholas; Brooks, Petit (5), Blevins (6), Wendelken (7), Alexander (8), Wang (9), and Hundley, Murphy. W_Brooks 1-1. L_Anderson 0-1. Sv_Wang. HRs_McMahon, Hampson; Profar.

Kansas City 104 100 010—7 16 1 Los Angeles Angels 041 010 31x—10 16 1

Flynn, Staumont (2), Peralta (4), Hernandez (5), Greene (7), Hill (8), and Viloria, Rivero, Melendez; Snow, Robles (3), Jewell (4), Madero (5), Castillo (7), Rhoades (8), Jerez (9), and Smith, Garneau. W_Castillo 1-0. L_Greene 0-1. Sv_Jerez. HRs_Mondesi, Soler; Thaiss.

Chicago Cubs 100 300 510—10 12 0 Arizona 000 000 002—2 9 3

Quintana, Chatwood (3), Edwards Jr. (6), Robinson (7), Ryan (8), Scahill (9), and Caratini, Rice; Ray, Rzepczynski (3), Holland (4), Aguilar (4), Widener (5), McFarland (7), Lewis (7), Sherfy (8), Crichton (9), and Avila. W_Quintana 1-0. L_Ray 1-1. HRs_Young, Zagunis; Cron.

Milwaukee 000 002 010—3 5 1 Seattle 140 100 01x—7 11 0

Burnes, Petricka (2), Wahl (4), Benoit (4), Williams (5), Houser (6), Guerra (7), Barker (8), and Pina, Nottingham; Sheffield, Rumbelow (3), Altavilla (4), Milone (5), Walker (6), Armstrong (7), Tenuta (8), Scott (9), and Lobaton, Nola. W_Sheffield 1-0. L_Burnes 0-1. Sv_Tenuta. HRs_Spangenberg, Grisham, Perez; Haniger, Santana.

St. Louis 020 000 110—4 7 0 Houston 100 030 000—4 9 0

Gant, Jones (4), Miller (5), Beck (5), Helsley (7), Meisinger (8), Webb (9), and Hudson, Knizner; Valdez, McCurry (2), Osuna (4), Martin (5), Emanuel (7), Sneed (9), and Stassi, Robinson. HRs_Hurst, O’Neill.

Baltimore (ss) 001 001 000—2 3 3 New York Yankees 000 000 002—2 5 0

Means, Gilmartin (3), Almengo (4), Lee (6), Long (7), Lucas (8), Snelten (9), Gonzalez (9), and Susac, Cervenka; Paxton, Green (3), Loaisiga (4), Coulombe (7), Kahnle (8), Coshow (9), and Sanchez, Saez. HRs_Hays, Susac.

Los Angeles Dodgers (ss) 020 000 020—4 9 1 Cleveland 004 101 11x—8 14 2

Stripling, Ferguson (3), Floro (4), Santana (5), White (7), Cabrera (7), Martin (8), and Smith, Thole; Cole, Hand (3), Otero (4), Cimber (5), Martinez (6), Taylor (7), Kaminsky (8), Hernandez (9), and Perez, Haase. W_Hand 1-0. L_Ferguson 0-1. HRs_Barnes, Chang.

San Diego 003 200 000—5 10 1 Los Angeles Dodgers (ss) 001 300 000—4 5 1

Nix, Higgins (3), Stammen (5), Wingenter (6), Reyes (7), Avila (8), and Hedges, Torrens; Ryu, Quackenbush (3), Baez (4), Allie (5), Alexander (6), Gonsolin (7), Somsen (9), and Barnes, Gale. W_Nix 2-0. L_Quackenbush 0-1. Sv_Avila. HRs_Pirela, France.

Cincinnati 100 100 100—3 10 0 San Francisco 001 020 02x—5 7 1

Mahle, Duke (3), Hughes (4), Garrett (5), Stephens (6), Boshers (7), Despaigne (8), and Graterol, Stephenson; Bumgarner, Melancon (4), Dyson (5), Beede (6), Vincent (8), Navas (9), and Posey, Rupp, Garcia, Bart. W_Vincent 1-0. L_Despaigne 0-1. Sv_Navas. HRs_Winker, Ervin; Shaw.

