Indians 9, Reds 9

By The Associated Press

Cleveland Cincinnati ab r h bi ab r h bi L.Mrtin cf 5 0 0 0 Gennett 2b 3 0 2 1 Ramirez dh 2 0 0 0 A.Lopez ph 2 0 0 0 Navarro ph 2 1 1 0 J.Votto 1b 2 1 0 0 Ramirez 3b 3 0 0 0 Ky.Wren rf 1 0 0 0 Krieger 3b 2 1 1 1 Ma.Kemp lf 4 1 1 0 Santana 1b 3 1 2 0 O’Grady lf 1 0 0 0 U.Cantu 1b 1 1 0 0 E.Sarez 3b 3 2 2 0 Plwecki c 2 1 0 0 B.Trhan ss 2 0 1 0 E.Haase c 2 0 1 2 Ya.Puig rf 3 2 2 6 J.Lplow rf 3 2 1 2 Con.Joe 1b 2 0 0 0 Thmpson rf 1 0 1 0 N.Snzel cf 2 0 0 0 G.Allen lf 3 0 1 1 C.Colon 3b 1 0 0 0 Mercado pr 1 1 0 0 J.Praza ss 3 2 2 1 M.Mroff 2b 3 0 1 1 Trmmell cf 0 1 0 0 M.Eldio 2b 2 0 0 0 C.Csali c 2 0 1 0 Stamets ss 2 0 0 1 Grterol c 1 0 1 1 J.Frmin ss 1 1 1 0 Cstillo sp 1 0 0 0 Za.Duke rp 1 0 0 0 Cedrola ph 1 0 0 0 Santana ph 1 0 0 0 Totals 38 9 10 8 Totals 36 9 12 9

Cleveland 030 002 004—9 Cincinnati 000 530 010—9

E_Plawecki 2 (2), Puig (1). DP_Cleveland 0, Cincinnati 2. LOB_Cleveland 8, Cincinnati 5. 2B_Santana (2), Haase (2), Luplow (3), Graterol (2). 3B_Allen (1). HR_Puig 2 (4), Peraza (2). SB_Senzel (3).

IP H R ER BB SO Cleveland Kluber 3 2-3 6 5 5 2 3 Gomez 1-3 0 0 0 0 0 Hand 1 4 3 3 0 2 Wittgren 2 1 0 0 0 3 Goody 1 1 1 1 1 1 Robinson 1 0 0 0 0 1 Cincinnati Castillo 4 4 3 3 2 3 Duke H, 1 1 1-3 0 0 0 0 0 Strahan 2-3 1 2 0 0 0 Bowman H, 1 1 0 0 0 0 2 Krol H, 2 1 1 0 0 1 0 Reyes BS, 0-3 1 4 4 4 1 1

HBP_by_Castillo (Ramirez), Reyes (Thompson).

WP_Reyes.

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Tony Randazzo; Second, Todd Tichenor; Third, Nic Lentz.

T_3:01. A_8,623

