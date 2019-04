IndyCar-INDYCAR Classic Results

By The Associated Press

Sunday At Circuit of The Americas Austin, Texas Lap length: 3.41 miles (Start position in parentheses)

1. (4) Colton Herta, Dallara-Honda, 60 laps, Running

2. (7) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

3. (3) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 60 laps, Running

4. (10) Graham Rahal, Dallara-Honda, 60 laps, Running

5. (17) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 60 laps, Running

6. (20) Marco Andretti, Dallara-Honda, 60 laps, Running

7. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 60 laps, Running

8. (8) Patricio O’Ward, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

9. (2) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 60 laps, Running

10. (23) Jack Harvey, Dallara-Honda, 60 laps, Running

11. (19) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

12. (24) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

13. (6) Scott Dixon, Dallara-Honda, 60 laps, Running

14. (18) Ed Jones, Dallara-Honda, 60 laps, Running

15. (16) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 60 laps, Running

16. (15) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 60 laps, Running

17. (12) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

18. (21) Kyle Kaiser, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

19. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 60 laps, Running

20. (11) Santino Ferrucci, Dallara-Honda, 60 laps, Running

21. (13) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 59 laps, Running

22. (9) Zach Veach, Dallara-Honda, 58 laps, Running

23. (5) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 55 laps, Running

24. (1) Will Power, Dallara-Chevrolet, 46 laps, Mechanical

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 102.271 mph.

Time of Race: 2:00:02.0587.

Margin of Victory: 2.7182 seconds.

Cautions: 1 for 6 laps.

Lead Changes: 1 among 2 drivers.

Lap Leaders: Power 1-45, Herta 46-60.

Points: Herta 51, Newgarden 40, Hunter-Reay 35, Rahal 32, Bourdais 30, Andretti 28, Sato 26, O’Ward 24, Rossi 22, Harvey 20, Pigot 19, Kanaan 18, Dixon 17, Jones 16, Ericsson 15, Hinchcliffe 14, Leist 13, Kaiser 12, Pagenaud 11, Power 10, Chilton 9, Veach 8, Rosenqvist 7.

