Kenya Open Leading Scores

Friday At Karen CC Nairobi, Kenya Purse: $1.24 million Yardage: 6,922; Par: 71 First Round Louis de Jager, South Africa 64-66—130 Jack Singh Brar, England 64-70—134 Adri Arnaus, Spain 66-68—134 Guido Migliozzi, Italy 67-68—135 Justin Harding, South Africa 70-65—135 Gaganjeet Bhullar, India 65-70—135 Liam Johnston, Scotland 67-69—136 Stuart Manley, Wales 71-65—136 Aaron Cockerill, Canada 69-68—137 Romain Langasque, France 67-70—137 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-66—137 Kalle Samooja, Finland 70-67—137 George Coetzee, South Africa 72-66—138 Lasse Jensen, Denmark 71-67—138 Chikkarangappa S, India 70-69—139 Kim Koivu, Finland 70-69—139 Marcel Schneider, Germany 70-69—139 Anton Karlsson, Sweden 69-70—139 Max Schmitt, Germany 69-70—139 Ivan Gutierrez Cantero, Spain 71-68—139 Hugo Leon, Chile 67-72—139 Also Johannes Veerman, United States 76-65—141 David Cooke, United States 70-71—141 John Catlin, United States 71-71—142 Sean Crocker, United States 72-71—143 Seungsu Han, United States 75-72—147

