LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through March 3 Trn Money 1. Nelly Korda 4 $380,493 2. Minjee Lee 4 $314,169 3. Eun-Hee Ji 3 $292,049 4. Amy Yang 3 $268,271 5. Sung Hyun Park 2 $242,862 6. Jin Young Ko 3 $225,159 7. Celine Boutier 4 $199,670 8. Azahara Munoz 4 $176,713 9. Mirim Lee 3 $171,777 10. Carlota Ciganda 3 $140,308 11. Moriya Jutanugarn 4 $137,116 12. Brooke M. Henderson 3 $126,617 13. Shanshan Feng 3 $110,030 14. Jodi Ewart Shadoff 4 $104,503 15. Wei-Ling Hsu 3 $100,936 16. Sarah Kemp 2 $100,693 17. Haru Nomura 2 $99,609 18. Amy Olson 3 $97,833 19. Jenny Shin 2 $89,256 20. Ariya Jutanugarn 4 $88,187 21. Lydia Ko 4 $86,886 22. Angel Yin 3 $86,865 23. Su Oh 4 $85,174 24. Katherine Kirk 4 $82,888 25. Charlotte Thomas 2 $82,102 26. Mi Hyang Lee 4 $79,246 27. Gaby Lopez 4 $69,362 28. Hyo Joo Kim 2 $67,711 29. Cristie Kerr 3 $65,258 30. Yu Liu 4 $62,713 31. Danielle Kang 3 $62,247 32. Georgia Hall 5 $58,747 33. Bronte Law 4 $57,237 34. Marina Alex 4 $56,172 35. In Gee Chun 3 $55,673 36. Alena Sharp 2 $54,460 37. Thidapa Suwannapura 5 $54,046 38. Jeongeun Lee6 2 $51,064 39. Lexi Thompson 3 $50,610 40. Stacy Lewis 1 $50,225 41. Brittany Altomare 3 $49,714 42. Megan Khang 3 $47,246 43. Annie Park 4 $44,612 44. Nasa Hataoka 3 $43,342 45. Marissa Steen 2 $40,284 46. Austin Ernst 2 $38,205 47. Sei Young Kim 2 $37,432 48. Anna Nordqvist 3 $36,448 49. Ashleigh Buhai 2 $34,513 50. Lauren Stephenson 2 $33,387

