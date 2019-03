Mariners 7, Padres 7

By The Associated Press

Seattle San Diego ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 3 1 0 0 Kinsler 2b 3 1 2 1 J.Adams 2b 0 0 0 0 O.Mller 2b 2 1 1 1 I.Mller pr 0 1 0 0 E.Hsmer 1b 3 0 1 1 Santana lf 3 1 2 2 J.Vsler 3b 1 0 1 0 D.Ackly lf 0 0 0 0 Machado dh 3 0 0 1 Lberato pr 0 1 0 0 Mjs-Brn ph 2 0 0 0 J.Bruce rf 2 0 1 0 F.Reyes rf 3 0 0 0 Jimenez rf 2 0 0 1 Ornelas rf 1 0 0 0 Encrncn 1b 4 0 1 0 Tts Jr. ss 1 0 0 0 Au.Nola pr 0 0 0 0 J.Lopez ss 2 1 1 0 K.Sager 3b 4 1 2 0 F.Mejia c 3 1 3 2 K.Ngron pr 1 0 0 1 A.Allen c 1 0 1 0 Beckham ss 4 0 1 0 M.Mrgot cf 3 1 1 1 D.Moore ss 1 0 0 0 B.Pwell cf 1 0 0 0 Narvaez c 2 1 0 0 H.Potts 3b 4 1 1 0 Freitas c 2 0 0 0 J.Nylor lf 3 1 1 0 I.Szuki dh 3 0 0 0 Ag.Ruiz lf 1 0 0 0 Raleigh ph 1 0 0 0 J.Frley cf 2 1 2 3 B.Bshop cf 1 0 0 0 Totals 35 7 9 7 Totals 37 7 13 7

Seattle 001 022 002—7 San Diego 003 201 001—7

E_Beckham (1), Naylor (1). DP_Seattle 1, San Diego 3. LOB_Seattle 9, San Diego 5. 2B_Bruce (1), Fraley (1), Kinsler (2), Hosmer (1), Mejia (3), Naylor (1). HR_Santana (3), Fraley (1), Miller (1), Mejia (1), Margot (1). SB_Miller (2), Seager (1). CS_Fraley (1), Kinsler (1).

IP H R ER BB SO Seattle Leake 3 2-3 8 5 5 1 4 Walker 1-3 0 0 0 0 0 Altavilla 1 0 0 0 0 0 Gearrin BS, 0-1 1 2 1 1 0 1 Armstrong 1 1 0 0 0 0 Dunn 2 2 1 1 1 2 San Diego Quantrill BS, 0-2 3 3 1 1 2 1 Mitchell H, 1 2 1-3 3 4 4 3 1 Rodriguez Jr. BS, 0-1 2-3 1 0 0 0 0 Stammen 1 2 0 0 0 0 Loup 1 0 0 0 0 0 Stock BS, 0-1 1 0 2 2 3 1

WP_Rodriguez Jr., Stock.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Chris Guccione; Second, Doug Eddings; Third, Brian Knight.

T_3:01. A_4,987

