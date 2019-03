Mariners 9, Angels 9

By The Associated Press

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi D.Moore 3b 2 0 1 0 Calhoun rf 3 1 1 1 J.Cowan 3b 2 0 0 0 C.Pello pr 1 1 1 2 Crwford ss 4 1 1 0 M.Trout cf 4 0 1 0 K.Santa ss 1 1 0 0 Bo.Way cf 1 1 0 0 Narvaez c 4 1 2 2 A.Pjols 1b 3 0 1 0 DeCarlo c 1 1 1 3 M.Thiss 1b 1 0 0 0 Vglbach 1b 2 1 0 0 J.Krger ph 1 1 1 0 D.Ackly 1b 1 1 1 1 Simmons ss 3 0 1 0 Ti.Polo lf 4 0 2 1 C.Jstus ss 2 1 1 0 Sh.Long lf 0 0 0 0 J.Prker lf 3 0 1 1 B.Bshop cf 4 0 1 1 Br.Lund lf 1 1 0 1 I.Mller cf 1 0 0 0 J.Lcroy c 3 0 0 0 J.Frley rf 3 0 0 0 Briceno c 2 1 1 1 A.Knapp rf 1 1 0 0 L Stlla 3b 3 0 2 0 K.Ngron 2b 3 0 0 0 J.Urena 3b 2 0 0 1 Hrnndez 2b 1 1 0 0 Garneau dh 2 0 0 0 Lobaton dh 2 1 0 0 J.Walsh rp 2 0 1 2 R.Ramiz ph 0 0 0 0 Fltcher 2b 3 1 1 0 L.Rivas 2b 1 1 0 0 Totals 36 9 9 8 Totals 41 9 13 9

Seattle 000 040 050—9 Los Angeles 002 000 016—9

E_Negron (1), Hernandez (1), Justus (3). DP_Seattle 0, Los Angeles 1. LOB_Seattle 11, Los Angeles 11. 2B_Narvaez (1), DeCarlo (1), Trout (3), La Stella (3), Walsh (4), Fletcher (1). HR_Puello (1), Briceno (1). SB_Knapp (1). CS_Moore (1).

IP H R ER BB SO Seattle Leake 4 2-3 7 2 2 0 2 Bradford H, 0 1 1-3 1 0 0 0 0 Bautista H, 1 1-3 0 0 0 1 0 Festa H, 0 1 2-3 1 1 1 0 2 Mills 0 3 6 5 3 0 Anderson BS, 0-1 1 1 0 0 1 1 Los Angeles Peters 4 3 0 0 1 2 Ramirez BS, 0-1 2-3 2 4 4 2 1 Jerez S, 4-4 1 1-3 2 0 0 2 1 Pena 1 0 0 0 0 2 Walsh 2-3 0 3 3 3 1 Hanewich 1-3 2 2 1 1 0 Krzeminski 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Bradford (Garneau), Peters (Moore).

WP_Krzeminski, Walsh.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Brian Gorman; Second, Jim Wolf; Third, Rob Drake.

T_3:48. A_8,293

