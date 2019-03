Mets 1, Cardinals 1

By The Associated Press

New York St. Louis ab r h bi ab r h bi J.McNil lf 4 1 3 0 H.Bader cf 3 0 2 0 B.Brnes lf 1 0 0 0 Y.Mlina c 3 0 0 0 Lagares cf 3 0 0 0 C.Capel rf 1 0 0 0 Ro.Cano 2b 3 0 1 0 D.Fwler rf 3 0 0 0 J.Davis 3b 1 0 1 1 O’Neill ph 1 0 0 0 Cnforto rf 2 0 0 0 Mrtinez lf 3 0 1 0 P.Alnso 1b 4 0 2 0 Carlson pr 1 1 0 0 d’Arnud c 3 0 0 0 R.Rvelo 1b 4 0 1 0 To.Nido c 1 0 0 0 Rbinson 2b 4 0 1 0 Gllorme ss 3 0 1 0 Y.Munoz ss 3 0 1 1 Hchvrra 3b 4 0 1 0 Schrock 3b 3 0 0 0 Wheeler sp 2 0 0 0 M.Wacha sp 1 0 0 0 Alcntra ph 1 0 0 0 L.Baker ph 1 0 0 0 D.Smith 1b 1 0 0 0 Knizner c 1 0 0 0 Totals 33 1 9 1 Totals 32 1 6 1

New York 000 000 010—1 St. Louis 000 000 100—1

DP_New York 1, St. Louis 1. LOB_New York 9, St. Louis 5. 2B_McNeil (1), Davis (3), Hechavarria (2), Munoz (3). 3B_Martinez (1). SB_Bader 3 (4). CS_Guillorme (1).

IP H R ER BB SO New York Wheeler 5 1-3 2 0 0 0 4 Bashlor 2-3 1 0 0 0 0 Wilson 1 2 1 1 0 1 Familia 1 0 0 0 0 1 Peterson S, 5-5 2-3 1 0 0 0 1 Zamora 1-3 0 0 0 0 1 St. Louis Wacha 5 5 0 0 2 2 Leone 1 0 0 0 0 0 Mayers 2 3 1 1 1 1 Brebbia 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Wheeler (Bader).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Jerry Meals; Second, Javerro January; Third, Andy Fletcher.

T_2:32. A_7,022

