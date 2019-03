Mets 7, Tigers 1

By The Associated Press

New York Detroit ab r h bi ab r h bi Rosario ss 2 1 1 1 Hrrison 2b 2 0 0 0 Gllorme ss 2 0 1 0 Da.Lugo 2b 2 0 0 0 Gimenez dh 5 0 1 1 Stewart lf 3 0 0 0 D.Smith 1b 3 0 2 1 J.Rbson lf 1 0 0 0 Thmpson 3b 1 0 0 0 Cstllns rf 2 0 0 0 Liriano rf 3 0 1 0 V.Reyes rf 2 0 1 0 Kczmrsk rf 0 0 0 0 Cabrera dh 3 0 1 0 Msoraco c 3 1 1 1 Plcelli ph 1 0 0 0 To.Nido c 2 0 0 0 Cndlrio 3b 2 0 0 0 T.Tebow lf 2 0 0 0 Rdrguez 3b 2 1 1 1 Bra.Lee lf 1 0 0 0 Goodrum 1b 2 0 1 0 G.Blnco cf 3 0 0 0 Beckham 1b 2 0 0 0 Pizzano 1b 1 1 1 1 Mahtook cf 2 0 1 0 Ccchini 2b 1 2 0 0 Woodrow cf 1 0 0 0 Hggerty 2b 1 0 0 0 Greiner c 2 0 0 0 Alcntra 3b 3 2 1 0 J.Rgers c 1 0 1 0 J.Mrcer ss 2 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0 Totals 33 7 9 5 Totals 33 1 6 1

New York 121 200 010—7 Detroit 000 000 100—1

DP_New York 3, Detroit 0. LOB_New York 7, Detroit 5. 2B_Reyes (1), Mahtook (1). HR_Rosario (1), Mesoraco (1), Pizzano (1), Rodriguez (2). SB_Cecchini (2).

IP H R ER BB SO New York deGrom W, 1-1 3 1 0 0 0 4 Gsellman 2 2 0 0 0 1 Lugo 1 0 0 0 0 0 Zamora 1 1 1 1 0 2 Hanhold S, 1-1 1 1 0 0 0 0 Conlon 1 1 0 0 0 0 Detroit Ross L, 0-2 2 3 3 3 3 1 Jimenez 1 1 1 1 0 2 Garrett 1 3 2 2 2 0 Carpenter 2 0 0 0 0 2 Cisnero 1 0 0 0 1 0 Coleman 1 1 1 1 0 0 Baez 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Ross (Tebow).

WP_Ross.

Advertisement

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Vic Carapazza; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Ryan Additon.

T_2:37. A_5,444

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.