Monday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Houston (ss) 201 010 000—4 5 0 Atlanta 000 001 020—3 14 1

Miley, Devenski (3), Rodgers (5), Abreu (8), Sneed (9), and Stassi, Robinson; Teheran, Allard (4), Dayton (6), Freeman (7), Mader (9), and McCann, Morales. W_Miley 1-0. L_Teheran 0-1. Sv_Mader. HRs_Fisher, Tanielu; Acuna Jr., Kazmar Jr..

___

Baltimore 005 000 103—9 9 0 Minnesota 102 000 001—4 6 2

Bundy, Hess (4), Osich (7), Castro (8), Tate (9), and Sisco, Cervenka; Gibson, Reed (3), Nicolino (3), Parker (4), Rogers (5), May (6), Romero (7), Duffey (9), Baxendale (9), and Garver, Sawyer. W_Bundy 1-0. L_Reed 0-1. Sv_Baxendale. HRs_Cervenka, Nunez; Cron (2), Valdespin.

___

Washington 022 000 202—8 10 1 Miami 010 015 002—9 12 2

Hellickson, Fedde (4), Cordero (6), Hoover (7), Barrett (8), Suero (9), and Suzuki, Kieboom; Chen, Kickham (3), Lopez (4), Anderson (7), Hernandez (8), and Holaday. W_Hernandez 2-0. L_Suero. Sv_Kickham. HRs_Wilson; Brinson (2), Guerrero.

___

New York Mets (ss) 000 101 230—7 11 0 Houston (ss) 100 020 100—4 9 3

Oswalt, Torres (3), Lockett (4), Sewald (7), O’Rourke (8), Peterson (9), and Nido, Plaia; Armenteros, Harris (4), Osuna (5), Hernandez (6), Hartman (8), Emanuel (9), and Stubbs, Quintana. W_Sewald 1-0. L_Hartman 0-1. Sv_Peterson. HRs_Alonso, Thompson; Springer, Bregman, Stubbs.

___

St. Louis 100 002 011—5 9 1 Detroit 011 012 04x—9 16 0

Wainwright, Jones (4), Gomber (5), Mayers (7), Helsley (8), and Wieters; Fulmer, Jimenez (4), Garrett (5), Baez (6), Mize (7), Paredes (9), and Hicks, Scivicque. W_Baez 1-0. L_Gomber 0-1. HRs_Wong, Ravelo; Mahtook (2), Candelario, Scivicque, Mercer.

___

Boston 040 022 001—9 14 0 New York Mets (ss) 001 000 200—3 13 1

Rodriguez, Workman (3), Shawaryn (4), Lau (6), Reyes (7), Gorst (8), Ellington (9), and Vazquez, Centeno; Matz, Caminero (3), Familia (4), Wilson (5), Hanhold (6), Lugo (7), Zamora (9), and Ramos, Mazeika. W_Rodriguez 1-0. L_Matz 1-1. Sv_Hanhold. HRs_Hernandez.

___

Chicago Cubs 100 001 520—9 11 1 Cincinnati (ss) 000 000 001—1 3 1

Mills, Duensing (3), Kontos (4), Rosario (5), Webster (6), Brooks (8), De La Cruz (9), and Caratini, Arcia; Santillan, Lorenzen (3), Duke (5), Iglesias (6), Hughes (7), Garrett (8), Stephens (9), and Barnhart, Stephenson. W_Mills 1-0. L_Santillan 0-1. HRs_Almora Jr.; Aquino.

___

Colorado 000 200 020—4 7 0 Texas 002 000 200—4 9 1

Marquez, Dunn (4), Hoffman (5), Lambert (7), Estevez (9), and Nunez, Nicholas; Volquez, Sadzeck (3), Springs (4), Pelham (5), Huang (6), Valdez (7), Dillard (8), Pena (8), and Kiner-Falefa, Sanchez. HRs_Thompson, Odor.

___

