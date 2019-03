Monday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Pittsburgh 000 200 000—2 7 0 Atlanta 302 010 00x—6 10 0

Kingham, Garcia (4), Brault (5), and Stallings, Baron; Wright, Biddle (4), Toussaint (5), Freeman (9), and McCann, Jackson. W_Wright 1-0. L_Kingham 1-2. HRs_Acuna Jr..

Detroit 000 030 000—3 8 0 Minnesota 000 000 000—0 3 0

Ross, Alcantara (5), Stumpf (6), Carpenter (7), and Greiner, Wilson; Gibson, Reed (4), Rogers (5), Parker (6), May (7), Baxendale (7), Collins (8), Duffey (9), and Castro, Navarreto. W_Ross 1-3. L_Rogers 0-1. Sv_Baxendale. HRs_Jones.

Washington 100 000 100—2 7 1 St. Louis 003 000 00x—3 7 0

Scherzer, Hoover (10), Doolittle (10), Suero (11), and Suzuki, Severino; Flaherty, Miller (6), Brebbia (7), Woodford (8), and Molina, Wieters. W_Flaherty 1-1. L_Scherzer 0-2. Sv_Woodford.

Tampa Bay 140 021 000—8 9 1 Philadelphia 000 200 000—2 4 0

Snell, Beeks (3), Font (5), Chirinos (6), Yarbrough (9), and Zunino, Hernandez; Velasquez, Rios (3), Beato (4), Eickhoff (5), Neshek (7), Robertson (8), Nicasio (9), Morgan (9), and Realmuto, Knapp. W_Snell 1-0. L_Velasquez 0-2. Sv_Rios. HRs_Garcia, Smolinski; McCutchen, Segura.

