Money Leaders

HORSE RACING Through March 10 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz, Jr. 393 101 84 59 $6,885,288 Javier Castellano 180 35 24 20 $6,312,890 Jose Ortiz 334 66 56 40 $3,700,359 Joel Rosario 191 46 30 33 $3,544,374 John Velazquez 144 27 26 21 $3,418,972 Luis Saez 321 71 52 46 $3,102,245 Manuel Franco 244 63 59 29 $3,063,555 Flavien Prat 157 40 32 23 $2,850,206 Tyler Gaffalione 312 51 42 65 $2,836,231 Junior Alvarado 160 40 23 33 $2,155,107 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Chad Brown 103 31 22 9 $4,366,615 Michael McCarthy 26 6 3 3 $4,221,333 Steven Asmussen 348 75 67 34 $3,320,222 Todd Pletcher 169 44 25 22 $2,699,208 John Sadler 63 18 15 9 $2,240,764 William Mott 100 18 11 12 $2,020,568 Mark Casse 165 29 20 11 $1,813,652 Brad Cox 188 34 44 28 $1,746,665 Dallas Stewart 74 6 19 8 $1,722,837 Karl Broberg 332 83 46 55 $1,701,678 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 1 1 0 0 $2,656,250 Seeking the Soul 1 0 1 0 $1,250,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 1 0 1 0 $796,875 Bravazo 1 0 0 0 $700,000 Delta Prince 1 0 0 1 $575,521 Audible 1 0 0 0 $550,000 Catapult 1 0 0 0 $486,975 Next Shares 2 1 0 0 $470,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jason Bartlett 416 80 84 60 $1,503,465 George Brennan 400 83 60 46 $1,342,468 Jordan Stratton 429 72 53 66 $1,287,800 Tim Tetrick 482 132 85 57 $1,214,868 Aaron Merriman 751 149 117 110 $1,135,424 Matt Kakaley 402 44 63 61 $1,045,270 Brett Miller 548 92 98 60 $951,442 Trace Tetrick 453 106 52 52 $925,236 Yannick Gingras 385 89 47 40 $910,704 Corey Callahan 566 70 78 77 $909,866 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 405 111 71 51 $1,235,036 Rene Allard 220 43 41 30 $724,674 Scott Di Domenico 200 49 21 28 $614,513 Carmen Auciello 326 35 58 53 $592,849 Richard Moreau 288 52 45 38 $542,857 Nick Surick 342 83 56 40 $541,720 Richard Banca 152 23 28 19 $483,432 Jose Godinez 163 26 26 26 $394,786 Jennifer Bongiorno 118 32 18 17 $354,947 Joseph Columbo 182 30 27 24 $350,840 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Smalltownthrowdown 6GT 5 1 3 1 $60,280 Don Domingo N 7GP 7 5 1 1 $77,550 Delightfulmemphisn 6MP 6 4 1 0 $61,250 Melady’s Monet 10GT 5 2 2 1 $61,020 Double A Mint 4MP 8 4 2 1 $59,136 Itty Bitty 5MP 7 2 2 1 $64,655 Fan of Terror 7GP 7 5 1 1 $63,350 Bags to Riches 5HP 6 3 2 1 $60,120 Blazing Bobby Sox 8GP 9 2 2 1 $57,468 Dapper Dude 10HP 9 5 3 0 $57,400

TENNIS Through March 3 ATP Money

1. Novak Djokovic, $3,032,210

2. Rafael Nadal, $1,502,930

3. Stefanos Tsitsipas, $1,129,360

4. Roger Federer, $753,147

5. Gael Monfils, $708,250

6. Lucas Pouille, $680,499

7. Roberto Bautista Agut, $606,690

8. Kei Nishikori, $577,904

9. Pierre-Hugues Herbert, $528,891

10. Daniil Medvedev, $493,257

Ranking

1. Novak Djokovic, 10955

2. Rafael Nadal, 8365

3. Alexander Zverev, 6595

4. Roger Federer, 4600

5. Juan Martin del Potro, 4585

6. Kevin Anderson, 4295

7. Kei Nishikori, 4190

8. Dominic Thiem, 3800

9. John Isner, 3405

10. Stefanos Tsitsipas, 3175

Race to London

1. Novak Djokovic, 2,090

2. Stefanos Tsitsipas, 1,360

3. Rafael Nadal, 1,245

4. Kei Nishikori, 835

5. Gael Monfils, 815

6. Daniil Medvedev, 760

7. Lucas Pouille, 720

8. Roberto Bautista Agut, 700

9. Roger Federer, 460

10. Laslo Djere, 626

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 1360

2. Alex de Minaur, 475

3. Frances Tiafoe, 405

4. Felix Auger-Aliassime, 365

5. Ugo Humbert, 253

6. Denis Shapovalov, 225

7. Casper Ruud, 224

8. Corentin Moutet, 133

9. Alexei Popyrin, 122

10. Mikael Ymer, 113

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,119,354

2. Petra Kvitova, $1,961,815

3. Karolina Pliskova, $941,561

4. Danielle Collins, $709,902

5. Belinda Bencic, $659,367

6. Elina Svitolina, $532,251

7. Ashleigh Barty, $425,628

8. Zhang Shuai, $422,459

9. Anastasia Pavlyuchenkova, $388,931

10. Aryna Sabalenka, $375,443

Ranking

1. Naomi Osaka, 6871

2. Simona Halep, 5727

3. Petra Kvitova, 5605

4. Sloane Stephens, 5277

5. Karolina Pliskova, 5145

6. Elina Svitolina, 4900

7. Kiki Bertens, 4885

8. Angelique Kerber, 4880

9. Aryna Sabalenka, 3565

10. Serena Williams, 3406

Race to Singapore

1. Petra Kvitova, 2510

2. Naomi Osaka, 2186

3. Karolina Pliskova, 1440

4. Belinda Bencic, 1283

5. Elina Svitolina, 966

6. Kiki Bertens, 881

7. Danielle Collins, 807

8. Simona Halep, 736

9. Ashleigh Barty, 735

10. Elise Mertens, 702

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through March 10

1. Kyle Busch, 177

2. Joey Logano, 171

3. Kevin Harvick, 168

4. Denny Hamlin, 165

5. Martin Truex Jr., 140

6. Kyle Larson, 138

7. Aric Almirola, 134

8. Brad Keselowski, 133

9. Kurt Busch, 126

10. Ricky Stenhouse Jr., 123

NASCAR Xfinity Through March 9

1. Tyler Reddick, 169

2. Christopher Bell, 165

3. Cole Custer, 158

4. Michael Annett, 147

5. Brandon Jones, 147

6. Austin Cindric, 141

7. John Hunter Nemechek, 140

8. Noah Gragson, 130

9. Justin Allgaier, 128

10. Ryan Sieg, 126

NASCAR Gander Outdoors Truck Through March 1

1. Grant Enfinger, 117

2. Harrison Burton, 111

3. Austin Hill, 108

4. Stewart Friesen, 103

5. Brett Moffitt, 102

6. Johnny Sauter, 102

7. Matt Crafton, 96

8. Ben Rhodes, 96

9. Todd Gilliland, 96

10. Sheldon Creed, 91

IndyCar Through March 10

1. Josef Newgarden, 53

2. Scott Dixon, 40

3. Will Power, 37

4. Felix Rosenqvist, 33

5. Alexander Rossi, 31

6. James Hinchcliffe, 28

7. Simon Pagenaud, 26

8. Colton Herta, 24

9. Santino Ferrucci, 22

10. Jack Harvey, 20

