Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through March 24 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz Jr. 430 106 98 61 $7,285,438 Javier Castellano 205 40 30 23 $6,523,390 John Velazquez 163 33 31 25 $4,426,012 Jose Ortiz 397 75 65 54 $4,235,799 Joel Rosario 201 48 33 35 $3,864,852 Luis Saez 400 98 64 53 $3,742,765 Manuel Franco 283 77 63 34 $3,556,056 Tyler Gaffalione 348 58 48 69 $3,085,101 Flavien Prat 166 41 33 24 $3,041,753 Ricardo Santana Jr. 238 55 31 31 $2,697,454 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 460 100 80 55 $4,991,200 Chad Brown 110 34 23 11 $4,623,025 Michael McCarthy 26 6 3 3 $4,221,333 Todd Pletcher 202 56 32 26 $3,799,806 Brad Cox 231 53 51 32 $2,367,374 William Mott 113 23 13 14 $2,302,348 John Sadler 64 18 15 9 $2,241,064 Karl Broberg 396 96 65 63 $2,008,416 Mark Casse 186 33 20 15 $1,999,152 Dallas Stewart 83 7 21 9 $1,803,727 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 2 2 0 0 $2,836,250 Seeking the Soul 1 0 1 0 $1,250,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 1 0 1 0 $796,875 Bravazo 1 0 0 0 $700,000 By My Standards 3 2 0 1 $630,310 Delta Prince 1 0 0 1 $575,521 Audible 1 0 0 0 $550,000 Long Range Toddy 3 1 1 1 $530,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jason Bartlett 526 94 103 77 $1,872,127 George Brennan 498 98 80 58 $1,718,492 Tim Tetrick 604 158 104 71 $1,654,785 Jordan Stratton 535 84 66 88 $1,606,490 Aaron Merriman 899 183 133 129 $1,353,205 Matt Kakaley 505 53 78 74 $1,307,895 Brett Miller 679 113 119 76 $1,166,682 Yannick Gingras 496 104 67 57 $1,164,355 Corey Callahan 697 83 95 93 $1,163,451 Trace Tetrick 578 125 69 62 $1,113,321 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 591 149 99 74 $1,760,622 Rene Allard 291 53 54 36 $915,377 Nick Surick 428 104 72 50 $762,987 Scott Di Domenico 256 55 35 35 $752,168 Carmen Auciello 390 39 67 59 $692,277 Richard Moreau 355 67 54 51 $663,539 Richard Banca 196 30 32 27 $639,239 Jennifer Bongiorno 155 41 23 21 $506,537 Jose Godinez 208 32 34 38 $495,992 Joseph Columbo 228 41 34 29 $479,744 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ideal Jimmy 6GP 10 5 2 1 $95,694 Delightfulmemphisn 6MP 9 5 2 0 $94,250 Melady’s Monet 10GT 8 3 3 1 $86,290 Don Domingo N 7GP 10 5 1 2 $86,050 Apple Bottom Jeans 6MP 6 4 1 1 $82,804 Smalltownthrowdown 6GT 6 2 3 1 $82,280 Anythingforlove a 7GP 8 4 1 0 $80,650 Feelin Red Hot 6MP 9 4 2 1 $80,000 Fan of Terror 7GP 9 6 1 1 $76,975 Imarocnrollegend N 7GP 8 3 2 1 $72,930

TENNIS Through March 17 ATP Money

1. Novak Djokovic, $3,136,915

2. Rafael Nadal, $1,856,930

3. Dominic Thiem, $1,502,451

4. Roger Federer, $1,439,147

5. Stefanos Tsitsipas, $1,163,835

6. Gael Monfils, $898,295

7. Milos Raonic, $762,927

8. Lucas Pouille, $721,959

9. Kei Nishikori, $634,724

10. Roberto Bautista Agut, $633,120

Ranking

1. Novak Djokovic, 10990

2. Rafael Nadal, 8725

3. Alexander Zverev, 6630

4. Dominic Thiem, 4755

5. Roger Federer, 4600

6. Kei Nishikori, 4235

7. Kevin Anderson, 4115

8. Juan Martin del Potro, 3585

9. John Isner, 3485

10. Stefanos Tsitsipas, 3160

Race to London

1. Novak Djokovic, 2,135

2. Rafael Nadal, 1,605

3. Stefanos Tsitsipas, 1,370

4. Roger Federer, 1,280

5. Dominic Thiem, 1,135

6. Gael Monfils, 995

7. Kei Nishikori, 880

8. Milos Raonic, 810

9. Daniil Medvedev, 805

10. Lucas Pouille, 730

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 1370

2. Alex de Minaur, 485

3. Frances Tiafoe, 415

4. Felix Auger-Aliassime, 410

5. Denis Shapovalov, 315

6. Miomir Kecmanovic, 288

7. Ugo Humbert, 279

8. Casper Ruud, 234

9. Alexei Popyrin, 163

10. Corentin Moutet, 133

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,210,559

2. Petra Kvitova, $1,988,245

3. Bianca Andreescu, $1,489,031

4. Karolina Pliskova, $1,131,606

5. Belinda Bencic, $1,013,367

6. Angelique Kerber, $976,118

7. Elina Svitolina, $894,296

8. Danielle Collins, $758,677

9. Aryna Sabalenka, $695,293

10. Elise Mertens, $610,483

Ranking

1. Naomi Osaka, 5991

2. Petra Kvitova, 5550

3. Simona Halep, 5457

4. Angelique Kerber, 5315

5. Elina Svitolina, 5225

6. Sloane Stephens, 5222

7. Karolina Pliskova, 5145

8. Kiki Bertens, 4995

9. Aryna Sabalenka, 3620

10. Serena Williams, 3406

Race to Singapore

1. Petra Kvitova, 2520

2. Naomi Osaka, 2306

3. Belinda Bencic, 1673

4. Karolina Pliskova, 1655

5. Bianca Andreescu, 1637

6. Elina Svitolina, 1356

7. Angelique Kerber, 1280

8. Kiki Bertens, 1001

9. Danielle Collins, 872

10. Simona Halep, 856

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through March 24

1. Kyle Busch, 273

2. Denny Hamlin, 252

3. Kevin Harvick, 248

4. Joey Logano, 245

5. Brad Keselowski, 236

6. Aric Almirola, 215

7. Martin Truex Jr., 207

8. Ryan Blaney, 203

9. Chase Elliott, 186

10. Kurt Busch, 185

NASCAR Xfinity Through March 16

1. Tyler Reddick, 220

2. Cole Custer, 213

3. Christopher Bell, 206

4. Brandon Jones, 183

5. Austin Cindric, 179

6. Michael Annett, 178

7. Justin Allgaier, 171

8. Noah Gragson, 161

9. Ryan Sieg, 153

10. John Hunter Nemechek, 149

NASCAR Gander Outdoors Truck Through March 23

1. Stewart Friesen, 151

2. Grant Enfinger, 147

3. Brett Moffitt, 146

4. Johnny Sauter, 142

5. Harrison Burton, 142

6. Ben Rhodes, 140

7. Austin Hill, 135

8. Matt Crafton, 130

9. Todd Gilliland, 126

10. Sheldon Creed, 111

F1 Through March 17

1. Valtteri Bottas, 26

2. Lewis Hamilton, 18

3. Max Verstappen, 15

4. Sebastian Vettel, 12

5. Charles Leclerc, 10

6. Kevin Magnussen, 8

7. Nico Hulkenberg, 6

8. Kimi Raikkonen, 4

9. Lance Stroll, 2

10. Daniil Kvyat, 1

IndyCar Through March 24

1. Josef Newgarden, 93

2. Colton Herta, 75

3. Scott Dixon, 57

4. Alexander Rossi, 53

5. Graham Rahal, 50

6. Will Power, 47

7. Marco Andretti, 45

8. Ryan Hunter-Reay, 42

9. James Hinchcliffe, 42

10. Felix Rosenqvist, 40

