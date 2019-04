NASCAR Monster Energy O’Reilly Auto Parts 500 Lineup

By The Associated Press

Friday; Race: Sunday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas Lap length: 0.526 miles (Car number in parentheses)

1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.890 mph.

2. (24) William Byron, Chevrolet, 188.416.

3. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 188.271.

4. (41) Daniel Suarez, Ford, 187.885.

Advertisement

5. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 187.097.

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 186.884.

7. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 186.819.

8. (22) Joey Logano, Ford, 186.670.

9. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 186.490.

10. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 186.271.

11. (20) Erik Jones, Toyota, 185.752.

12. (2) Brad Keselowski, Ford, 183.599.

13. (12) Ryan Blaney, Ford, 186.677.

14. (21) Paul Menard, Ford, 186.612.

15. (34) Michael McDowell, Ford, 186.438.

16. (18) Kyle Busch, Toyota, 186.393.

17. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 186.393.

18. (6) Ryan Newman, Ford, 186.175.

19. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 186.104.

20. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 185.179.

21. (10) Aric Almirola, Ford, 184.767.

22. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 184.414.

23. (4) Kevin Harvick, Ford, 179.194.

24. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 0.000.

25. (14) Clint Bowyer, Ford, 185.593.

26. (95) Matt DiBenedetto, Toyota, 185.503.

27. (47) Ryan Preece, Chevrolet, 185.160.

28. (38) David Ragan, Ford, 184.521.

29. (36) Matt Tifft, Ford, 184.521.

30. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 184.407.

31. (32) Corey LaJoie, Ford, 184.269.

32. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 183.492.

33. (96) Parker Kligerman, Toyota, 182.747.

34. (51) BJ McLeod, Chevrolet, 180.941.

35. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 180.078.

36. (52) Bayley Currey, Ford, 178.601.

37. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 176.974.

38. (77) Garrett Smithley, Chevrolet, 176.875.

39. (66) Timmy Hill, Toyota, 171.887.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.