Nationals 6, Mets 5

By The Associated Press

Washington New York ab r h bi ab r h bi Wi.Difo ss 3 0 2 1 B.Nimmo lf 5 2 2 0 Sanchez ss 2 0 0 0 Lagares cf 3 0 0 0 Kieboom 2b 4 0 2 0 R.Davis cf 2 1 1 0 Masters pr 1 1 0 0 Ro.Cano dh 3 0 1 0 Ju.Soto lf 3 0 0 0 P.Alnso ph 1 0 1 0 A.Frnco 1b 2 1 1 0 Cnforto rf 2 1 1 2 M.Adams 1b 3 0 1 0 C.Gomez rf 2 0 0 0 Dickson lf 0 0 0 0 D.Smith 1b 4 0 1 1 K.Szuki c 3 0 0 0 To.Nido c 1 0 0 0 Barrera c 1 1 1 1 Msoraco c 2 1 1 0 Ja.Noll 3b 3 0 1 0 Gllorme 2b 2 0 0 0 A.Upshw pr 1 1 1 1 Hchvrra ss 3 0 0 1 Cowgill cf 2 0 0 0 W.Tffey 3b 4 0 1 0 Wiseman rf 0 0 0 0 Kieboom dh 3 1 2 3 H.Jones rf 3 1 1 0 Dmnguez 3b 1 0 0 0 Totals 35 6 12 6 Totals 34 5 9 4

Washington 000 010 140—6 New York 200 000 120—5

E_Ross (1), Sanchez (1), Cowgill (1). DP_Washington 2, New York 0. 2B_Franco (1), Mesoraco (1). 3B_Difo (1). HR_Kieboom (1), Conforto (1). CS_Difo (1), Toffey (1). SF_Hechavarria (1).

IP H R ER BB SO Washington Ross 3 4 2 2 0 3 Copeland 2 0 0 0 1 1 Fedde W, 3-1 2 4 3 1 0 0 Rainey H, 1 1 0 0 0 1 3 Williams S, 4-4 1 1 0 0 0 1 New York Familia 1 0 0 0 0 2 Dowdy H, 2 3 3 0 0 2 2 Avilan H, 2 1 2-3 2 1 1 0 3 Peterson L, 0-1 BS, 7-8 1 2-3 4 3 3 1 1 Zamora BS, 0-1 2-3 3 2 2 1 0 Lee 1 0 0 0 0 1

WP_Dowdy.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Jerry Meals; Second, Chris Conroy; Third, Sean Barber.

T_3:02. A_6,140

