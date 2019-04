Nationals 7, Cardinals 1

By The Associated Press

St. Louis Washington ab r h bi ab r h bi T.Edman 2b 5 0 2 0 A.Eaton rf 3 1 1 0 Y.Munoz ss 4 0 1 0 Wi.Difo 2b 1 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 T.Trner ss 3 1 0 0 O’Neill cf 4 0 0 0 Ja.Noll 1b 1 0 0 0 Wieters c 2 0 0 0 Ju.Soto lf 2 0 0 1 Knizner pr 1 1 1 0 Hrnndez pr 0 1 0 0 Schrock 3b 2 0 0 0 A.Rndon 3b 4 0 2 2 Montero ph 1 0 0 0 Zmmrman 1b 3 1 1 1 Carlson lf 3 0 2 1 Y.Gomes dh 2 1 0 0 Mendoza 1b 3 0 1 0 Kieboom ph 0 0 0 1 Mrtinez ph 1 0 0 0 B.Dzier 2b 3 1 1 2 S.Hurst rf 3 0 1 0 K.Szuki c 4 0 1 0 J.Meses ph 1 0 0 0 V.Rbles cf 2 1 0 0 Stvnson cf 1 0 0 0 Totals 33 1 8 1 Totals 29 7 6 7

St. Louis 000 001 000—1 Washington 010 200 40x—7

E_Carlson (1), Hernandez (1). DP_St. Louis 1, Washington 0. LOB_St. Louis 10, Washington 7. 2B_Edman (3), Hurst (2), Eaton (3). HR_Zimmerman (2), Dozier (3). CS_Carlson (1). SF_Kieboom (1).

IP H R ER BB SO St. Louis Beck L, 0-1 2 3 1 1 0 2 Shreve 1 2-3 2 2 2 2 2 Webb 1 0 0 0 0 1 Cruz 1 1-3 0 0 0 1 0 Kruczynski 0 0 4 4 3 0 Fasola 1 1 0 0 1 1 Whitley 1 0 0 0 0 2 Washington Hellickson W, 4-0 5 4 0 0 3 6 Barraclough H, 5 1 1 1 1 2 0 Rosenthal H, 6 1 0 0 0 0 1 Grace 1 1 0 0 0 0 Doolittle 1 2 0 0 0 1

HBP_by_Kruczynski (Eaton).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, CB Bucknor; Second, Erich Bacchus; Third, Junior Valentine.

Advertisement

T_3:02. A_4,178

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.