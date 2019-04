NCAA Division II Championship Scores

By The Associated Press

2019 — Northwest Missouri State 64, Point Loma 58

2018 — Ferris State 71, Northern State 69

2017 — Northwest Missouri State 71, Fairmont State 61

2016 — Augustana (S.D.) 90, Lincoln Memorial 81

2015 — Florida Southern 77, Indiana (Pa.) 62

2014 — Central Missouri 84, West Liberty 77

2013 — Drury 74, Metro State 73

2012 — Western Washington 72, Montevallo 65

2011 — Bellarmine 71, BYU-Hawaii 68

2010 — Cal Poly Pomona 65, Indiana (Pa.) 53

2009 — Findlay 56, Cal Poly Pomona 53, OT

2008 — Winona State 87, Augusta State 76

2007 — Barton 77, Winona State 75

2006 — Winona State 73, Virginia Union 61

2005 — Virginia Union 63, Bryant 58

2004 — Kennesaw State 84, Southern Indiana 59

2003 — Northeastern State 75, Kentucky Wesleyan 64

2002 — Metro State 80, Kentucky Wesleyan 72

2001 — Kentucky Wesleyan 72, Washburn 63

2000 — Metro State 97, Kentucky Wesleyan 79

1999 — Kentucky Wesleyan 75, Metro State 60

1998 — UC Davis 83, Kentucky Wesleyan 77

1997 — Cal State Bakersfield 57, Northern Kentucky 56

1996 — Fort Hays State 70, Northern Kentucky 63

1995 — Southern Indiana 71, UC Riverside 63

1994 — Cal State Bakersfield 92, Southern Indiana 86

1993 — Cal State Bakersfield 85, Troy 72

1992 — Virginia Union 100, Bridgeport 75

1991 — North Alabama 79, Bridgeport 72

1990 — Kentucky Wesleyan 93, Cal State Bakersfield 79

1989 — N.C. Central 73, Southeast Missouri State 46

1988 — UMass Lowell 75, Alaska Anchorage 72

1987 — Kentucky Wesleyan 92, Gannon 74

1986 — Sacred Heart 93, Southeast Missouri State 87

1985 — Jacksonville State 74, South Dakota State 73

1984 — Central Missouri 81, Saint Augustine’s 77

1983 — Wright State 92, District of Columbia 73

1982 — District of Columbia 73, Florida Southern 63

1981 — Florida Southern 73, Mount Saint Mary’s 68

1980 — Virginia Union 80, SUNYIT 74

1979 — North Alabama 64, Green Bay 50

1978 — Cheyney 47, Green Bay 40

1977 — Chattanooga 71, Randolph-Macon 62

1976 — Puget Sound 83, Chattanooga 74

1975 — Old Dominion 76, New Orleans 74

1974 — Morgan State 67, Missouri State 52

1973 — Kentucky Wesleyan 78, Tennessee State 76, OT

1972 — Roanoke 84, Akron 72

1971 — Evansville 97, Old Dominion 82

1970 — Philadelphia 76, Tennessee State 65

1969 — Kentucky Wesleyan 75, Missouri State 71

1968 — Kentucky Wesleyan 63, Indiana State 52

1967 — Winston-Salem 77, Missouri State 74

1966 — Kentucky Wesleyan 54, Southern Illinois 51

1965 — Evansville 85, Southern Illinois 82, OT

1964 — Evansville 72, Akron 59

1963 — South Dakota State 44, Wittenberg 42

1962 — Mount Saint Mary’s 58, Sacramento State 57, OT

1961 — Wittenburg 42, Southeast Missouri State 38

1960 — Evansville 90, Chapman 69

1959 — Evansville 83, Missouri State 67

1958 — South Dakota 75, Saint Michael’s 53

1957 — Wheaton (Ill.) 89, Kentucky Wesleyan 65

