Oman Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Al Mouj Golf Muscat, Oman Purse: $1.75 million Yardage: 7,365; Par: 72 Final Kurt Kitayama, United States 66-74-71-70—281 Jorge Campillo, Spain 69-78-66-69—282 Maximilian Kieffer Ger 69-70-71-72—282 Clement Sordet, France 71-71-70-70—282 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-69-68-74—282 Joachim B. Hansen, Denmark 70-69-71-73—283 Peter Hanson, Sweden 71-73-66-73—283 Thomas Pieters, Belgium 68-75-69-71—283 Ashley Chesters, England 73-74-68-69—284 Scott Jamieson, Scotland 67-76-66-75—284 Chris Paisley, England 71-72-69-72—284 Victor Dubuisson, France 72-70-72-72—286 David Horsey, England 68-76-70-72—286 Joost Luiten, Netherlands 69-77-68-72—286 Gavin Moynihan, Ireland 69-73-71-73—286 Jordan Smith, England 71-76-70-69—286 Jeff Winther, Denmark 73-73-69-71—286 Sean Crocker, United States 72-72-70-73—287 Benjamin Hebert, France 70-72-71-74—287 Thongchai Jaidee, Thailand 71-72-75-69—287 Also John Catlin, United States 76-72-73-74—295

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.