PGA Tour – Bay Hill Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Bay Hill Club & Lodge Orlando, Fla. Purse: $9.1 million Yardage: 7,454; Par 72 Final Francesco Molinari (500), $1,638,000 69-70-73-64—276 -12 Matthew Fitzpatrick, $982,800 70-70-67-71—278 -10 Rafa Cabrera Bello (145), $473,200 65-75-70-69—279 -9 Tommy Fleetwood (145), $473,200 69-66-76-68—279 -9 Sungjae Im (145), $473,200 71-69-71-68—279 -9 Sung Kang (89), $294,613 69-72-71-68—280 -8 Rory McIlroy (89), $294,613 72-70-66-72—280 -8 Keith Mitchell (89), $294,613 71-68-75-66—280 -8 Matt Wallace, $294,613 71-69-69-71—280 -8 Byeong Hun An (65), $209,300 72-72-69-68—281 -7 Lucas Glover (65), $209,300 70-71-71-69—281 -7 Jason Kokrak (65), $209,300 70-73-68-70—281 -7 Luke List (65), $209,300 70-72-68-71—281 -7 Adam Long (65), $209,300 74-71-69-67—281 -7 Charles Howell III (54), $159,250 74-67-69-72—282 -6 Chris Kirk (54), $159,250 71-73-66-72—282 -6 Ryan Blaum (46), $123,153 73-72-70-68—283 -5 Brendan Steele (46), $123,153 70-71-72-70—283 -5 Aaron Baddeley (46), $123,153 70-70-69-74—283 -5 Chesson Hadley (46), $123,153 71-71-71-70—283 -5 Henrik Stenson (46), $123,153 77-66-69-71—283 -5 Bubba Watson (46), $123,153 68-72-71-72—283 -5 Kiradech Aphibarnrat (35), $78,715 71-70-72-71—284 -4 Kevin Kisner (35), $78,715 70-69-70-75—284 -4 Marc Leishman (35), $78,715 72-70-72-70—284 -4 Ian Poulter (35), $78,715 73-68-73-70—284 -4 Roger Sloan (35), $78,715 70-69-74-71—284 -4 Jhonattan Vegas (35), $78,715 69-70-75-70—284 -4 Tyrrell Hatton (27), $60,515 70-75-66-74—285 -3 Carlos Ortiz (27), $60,515 72-71-70-72—285 -3 Adam Schenk (27), $60,515 70-73-71-71—285 -3 Hudson Swafford (27), $60,515 70-74-73-68—285 -3 Adam Hadwin (20), $47,060 70-75-68-73—286 -2 Sam Horsfield, $47,060 74-69-74-69—286 -2 Martin Kaymer (20), $47,060 72-69-70-75—286 -2 Hideki Matsuyama (20), $47,060 72-70-71-73—286 -2 Ryan Moore (20), $47,060 71-72-73-70—286 -2 Sam Ryder (20), $47,060 74-69-74-69—286 -2 Johnson Wagner (20), $47,060 71-72-72-71—286 -2 Rickie Fowler (14), $35,490 74-71-71-71—287 -1 Zach Johnson (14), $35,490 70-71-76-70—287 -1 Hunter Mahan (14), $35,490 76-69-74-68—287 -1 Scott Stallings (14), $35,490 69-74-73-71—287 -1 Aaron Wise (14), $35,490 72-70-74-71—287 -1 Viktor Hovland, $0 74-70-73-70—287 -1 Keegan Bradley (10), $27,391 67-68-75-78—288 E Bryson DeChambeau (10), $27,391 75-70-74-69—288 E Joaquin Niemann (10), $27,391 71-71-76-70—288 E Patrick Rodgers (10), $27,391 68-73-73-74—288 E Billy Horschel (8), $22,705 68-71-73-77—289 +1 Pat Perez (8), $22,705 69-73-72-75—289 +1 Patrick Reed (8), $22,705 70-70-76-73—289 +1 Brandt Snedeker (8), $22,705 73-71-74-71—289 +1 Sam Burns (6), $21,173 76-69-73-72—290 +2 Scott Piercy (6), $21,173 74-70-70-76—290 +2 Graeme McDowell (6), $21,173 68-75-69-78—290 +2 Eddie Pepperell, $20,748 72-68-79-72—291 +3 Beau Hossler (5), $20,202 76-66-73-77—292 +4 D.A. Points (5), $20,202 72-71-74-75—292 +4 Kevin Streelman (5), $20,202 70-72-71-79—292 +4 Steve Stricker (5), $20,202 75-69-76-72—292 +4 Jimmy Walker (5), $20,202 70-71-81-70—292 +4 Justin Rose (4), $19,474 71-70-77-75—293 +5 Sam Saunders (4), $19,474 73-68-74-78—293 +5 J.J. Spaun (4), $19,474 71-70-75-77—293 +5 J.T. Poston (4), $19,019 71-72-73-78—294 +6 Martin Trainer (4), $19,019 70-71-79-74—294 +6 Harris English (3), $18,746 76-69-72-78—295 +7 Tim Herron (3), $18,473 72-70-76-78—296 +8 Anirban Lahiri (3), $18,473 74-69-80-73—296 +8

