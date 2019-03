PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through March 3 Rank Name Trn Money 1. Bernhard Langer 3 $503,000 2. Tom Lehman 4 $405,256 3. David Toms 4 $353,151 4. Miguel Angel Jimenez 4 $300,167 5. Mark O’Meara 4 $287,628 6. Kevin Sutherland 4 $258,100 7. Scott McCarron 4 $224,518 8. Marco Dawson 4 $213,391 9. Colin Montgomerie 4 $183,890 10. Darren Clarke 3 $178,600 11. Woody Austin 4 $177,970 12. Kirk Triplett 4 $171,466 13. Bob Estes 3 $169,810 14. Brandt Jobe 4 $169,800 15. Olin Browne 4 $167,936 16. Fred Couples 3 $156,485 17. Stephen Ames 4 $136,415 18. Jerry Kelly 2 $132,495 19. Ken Tanigawa 4 $122,945 20. Willie Wood 1 $113,900 21. Steve Stricker 3 $105,093 22. Gene Sauers 4 $100,345 23. Scott Parel 4 $96,550 24. Lee Janzen 4 $82,216 25. Mark Calcavecchia 4 $76,326 26. Sandy Lyle 4 $74,538 27. Jeff Maggert 4 $72,956 28. Tim Petrovic 3 $72,574 29. Joe Durant 4 $69,893 30. Retief Goosen 3 $69,265 31. Paul Broadhurst 4 $67,048 32. Kenny Perry 2 $66,100 33. Paul Goydos 4 $65,881 34. Corey Pavin 4 $64,894 35. Jeff Sluman 4 $54,990 36. Rocco Mediate 4 $51,848 37. Kent Jones 3 $51,395 38. Duffy Waldorf 3 $49,027 39. Tom Byrum 3 $47,814 40. David McKenzie 3 $46,411 41. Bart Bryant 4 $45,205 42. Tom Watson 1 $45,000 43. Jay Haas 3 $44,086 44. Glen Day 3 $42,225 45. Billy Mayfair 3 $42,074 46. Jesper Parnevik 3 $40,830 47. Tom Pernice Jr. 3 $36,330 48. Michael Allen 2 $33,677 49. Jerry Smith 3 $31,116 50. Gibby Gilbert III 3 $28,533

