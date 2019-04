PGA Tour-Corales Puntacana Resort & Club Championship Scores

By The Associated Press

Friday At Corales Golf Club Punta Cana, Dominican Republic Purse: $3 million Yardage: 7,670; Par: 72 Second Round a-amateur Sungjae Im 67-67—134 Jonathan Byrd 68-67—135 Aaron Baddeley 68-67—135 Paul Dunne 66-69—135 George McNeill 70-65—135 Jonas Blixt 71-65—136 Joel Dahmen 66-71—137 Graeme McDowell 73-64—137 Kelly Kraft 70-67—137 Matt Jones 66-71—137 Sangmoon Bae 70-68—138 Grayson Murray 69-69—138 Dylan Frittelli 71-67—138 Stephan Jaeger 69-69—138 Carlos Ortiz 70-68—138 Jim Knous 70-68—138 Ben Silverman 70-68—138 Chris Stroud 70-68—138 Jhonattan Vegas 69-69—138 Tyrone Van Aswegen 70-68—138 Denny McCarthy 69-69—138 Sepp Straka 68-70—138 Thomas Detry 72-66—138 Brady Schnell 68-70—138 Ben Crane 70-69—139 Parker McLachlin 69-70—139 Derek Fathauer 73-66—139 Mackenzie Hughes 69-70—139 Jim Herman 69-70—139 Charlie Beljan 70-69—139 Freddie Jacobson 72-67—139 Chip McDaniel 72-67—139 Kramer Hickok 71-68—139 Seungsu Han 71-68—139 Adam Schenk 71-68—139 Kyoung-Hoon Lee 71-68—139 Seamus Power 72-68—140 Brice Garnett 71-69—140 John Merrick 72-68—140 Max Homa 70-70—140 Seth Reeves 69-71—140 John Senden 73-68—141 Peter Uihlein 73-68—141 Cameron Tringale 72-69—141 Julián Etulain 72-69—141 D.J. Trahan 69-72—141 Shawn Stefani 74-67—141 Brendon Todd 70-71—141 Daniel Chopra 73-68—141 Jason Bohn 76-65—141 Dominic Bozzelli 74-67—141 Trey Mullinax 71-70—141 Harris English 71-70—141 David Hearn 72-70—142 Chad Campbell 73-69—142 Omar Uresti 73-69—142 Hunter Mahan 74-68—142 Brandon Harkins 73-69—142 Charl Schwartzel 71-71—142 Rory Sabbatini 69-73—142 Alex Prugh 69-73—142 Sam Burns 68-74—142 John Chin 71-71—142 Hank Lebioda 71-71—142 Julio Santos 72-70—142 David Lipsky 71-71—142 Curtis Luck 71-71—142 Joey Garber 71-71—142 Ryan Vermeer 72-70—142 Tyler Duncan 71-71—142 Chris Couch 70-72—142 Wes Roach 71-71—142 Roberto Díaz 68-74—142 Martin Piller 70-72—142 Missed the Cut J.J. Henry 71-72—143 Roger Sloan 71-72—143 Rafael Campos 70-73—143 Nick Hardy 71-72—143 Robert Streb 75-68—143 Brian Davis 70-73—143 Ricky Barnes 77-66—143 Brian Stuard 71-72—143 David Lingmerth 69-74—143 Johnson Wagner 70-73—143 Trevor Immelman 73-71—144 Tom Hoge 72-72—144 Corey Conners 72-72—144 Davis Love III 72-72—144 Nate Lashley 70-74—144 Josh Teater 74-70—144 Chase Wright 72-72—144 Tommy Gainey 73-72—145 Cameron Davis 74-71—145 Sebastián Muñoz 73-72—145 Dru Love 72-73—145 Arjun Atwal 74-71—145 Hudson Swafford 74-71—145 Matt Every 70-75—145 Nicholas Lindheim 74-71—145 Adam Svensson 73-72—145 a-Juan Cayro Delgado 73-72—145 Tim Herron 73-73—146 Joaquin Niemann 71-75—146 Kyle Jones 70-76—146 Hiram Silfa 76-70—146 John Rollins 76-70—146 Justin Bertsch 75-71—146 Anders Albertson 76-71—147 Robert Allenby 75-72—147 José de Jesús Rodríguez 72-75—147 Dicky Pride 75-73—148 Billy Hurley III 74-74—148 Mike Ballo, Jr. 73-75—148 Chris Thompson 73-75—148 Jacob Eggers 76-73—149 D.A. Points 74-75—149 a-Rhadames Pena 76-73—149 Heath Slocum 75-75—150 Fabián Gómez 78-72—150 Andres Romero 75-76—151 Tom Lovelady 81-70—151 Theo Humphrey 75-76—151 Alex Cejka 74-77—151 Zach Zaback 79-73—152 Cameron Beckman 77-75—152 Jonathan Kaye 76-77—153 a-Tony Romo 79-80—159 George Riley 85-77—162

