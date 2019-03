PGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through March 10 FedExCup Season Points

1, Xander Schauffele, 1,298.233. 2, Matt Kuchar, 1,238.933. 3, Charles Howell III, 1,009.733. 4, Gary Woodland, 997.614. 5, Marc Leishman, 966.237. 6, Justin Thomas, 948.333. 7, Rickie Fowler, 947.533. 8, Brooks Koepka, 870.583. 9, Phil Mickelson, 821.433. 10, Dustin Johnson, 770.416.

Scoring Average

1, Justin Thomas, 69.202. 2, Patrick Cantlay, 69.540. 3, Rickie Fowler, 69.550. 4, Lucas Glover, 69.561. 5, Jim Furyk, 69.618. 6, Gary Woodland, 69.660. 7, Xander Schauffele, 69.732. 8, Matt Kuchar, 69.768. 9, Rory McIlroy, 69.774. 10, Tony Finau, 69.776.

Driving Distance

1, Bubba Watson, 316.6. 2, Cameron Champ, 316.1. 3, Luke List, 314.2. 4, Rory McIlroy, 313.8. 5, Patrick Cantlay, 312.6. 6, Wyndham Clark, 312.4. 7, Louis Oosthuizen, 312.1. 8, Brandon Hagy, 312.0. 9, Byeong Hun An, 311.3. 10, Tony Finau, 311.0.

Driving Accuracy Percentage

1, Jim Furyk, 81.72%. 2, Ryan Armour, 74.96%. 3, Chez Reavie, 74.28%. 4, Brice Garnett, 72.17%. 5, Ben Silverman, 72.08%. 6, Matt Kuchar, 72.06%. 7, Ryan Moore, 71.67%. 8, Kevin Streelman, 71.57%. 9 (tie), Brian Gay and Andrew Landry, 70.75%.

Advertisement

Greens in Regulation Percentage

1, Charles Howell III, 76.19%. 2, Gary Woodland, 75.64%. 3, Matt Kuchar, 75.17%. 4, Lucas Glover, 74.35%. 5, D.J. Trahan, 73.98%. 6, Justin Thomas, 73.96%. 7, Corey Conners, 73.41%. 8 (tie), Jim Furyk, Ryan Palmer and Brendan Steele, 73.33%.

Total Driving

1, Shubhankar Sharma, 26. 2, Louis Oosthuizen, 33. 3, Gary Woodland, 53. 4, Brendan Steele, 54. 5, Sanghyun Park, 59. 6, Jason Kokrak, 83. 7, Bryson DeChambeau, 84. 8, Jon Rahm, 91. 9, Emiliano Grillo, 95. 10, Ian Poulter, 98.

SG: Putting

1, Dominic Bozzelli, 1.178. 2, Brian Gay, 1.146. 3, Pat Perez, 1.004. 4, Andrew Putnam, .971. 5, Martin Piller, .944. 6, Rafa Cabrera Bello, .920. 7, Scott Langley, .905. 8, Rickie Fowler, .883. 9, Dustin Johnson, .878. 10, Patton Kizzire, .877.

Birdie Average

1, Justin Thomas, 5.13. 2, Gary Woodland, 5.05. 3, Jason Day, 5.00. 4, Justin Rose, 4.94. 5, Cameron Champ, 4.88. 6, Rickie Fowler, 4.86. 7, Ryan Palmer, 4.80. 8, Aaron Wise, 4.74. 9 (tie), Si Woo Kim and Bryson DeChambeau, 4.71.

Eagles (Holes per)

1, Paul Casey, 60.0. 2, Cody Gribble, 67.5. 3 (tie), Zach Johnson, Rory McIlroy, Branden Grace, Tommy Fleetwood, Justin Thomas and Xander Schauffele, 72.0. 9, Max Homa, 74.3. 10, Adam Long, 74.6.

Sand Save Percentage

1, Tommy Fleetwood, 75.76%. 2, Francesco Molinari, 75.00%. 3, Derek Fathauer, 74.07%. 4, Ernie Els, 73.33%. 5, Martin Kaymer, 71.43%. 6, Tyrone Van Aswegen, 70.83%. 7, Webb Simpson, 67.57%. 8, Sam Ryder, 67.11%. 9, Sean O’Hair, 65.71%. 10, Davis Love III, 65.63%.

All-Around Ranking

1, Justin Thomas, 224. 2, Xander Schauffele, 296. 3, Rory McIlroy, 304. 4, Rickie Fowler, 326. 5, Jason Day, 339. 6, Gary Woodland, 360. 7, Justin Rose, 387. 8, Jon Rahm, 394. 9, Matt Kuchar, 399. 10, Paul Casey, 412.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.