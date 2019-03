Phillies 7, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh Philadelphia ab r h bi ab r h bi Chsnhll rf 2 0 1 0 Haseley lf 3 1 2 4 B.Mdris pr 1 0 0 0 Rndolph ph 2 0 0 0 Ju.Kang 3b 3 0 0 0 Ralmuto c 3 2 2 1 K.Hayes 3b 2 0 1 0 Brantly c 0 0 0 0 Cabrera dh 3 0 1 0 Wlliams rf 3 0 1 1 Hu.Owen pr 2 0 0 0 Wlliams rf 1 0 0 0 J.Osuna lf 3 0 0 0 Hoskins 1b 2 0 0 0 Lo.Hill pr 1 0 0 0 McBride 1b 1 0 0 0 J.Shuck cf 3 0 1 0 D.Czens dh 4 0 1 0 Sanchez cf 1 0 1 0 Rdrguez 2b 3 0 0 0 K.Nwman ss 3 0 0 0 M.Cnelo 2b 1 0 0 0 Ji-.Bae ss 1 0 0 0 M.Mniak cf 3 1 1 0 K.Krmer 2b 3 0 0 0 Plouffe 3b 1 0 0 0 Za.Kone 2b 1 0 0 0 A.Rmine ss 3 1 1 1 W.Craig 1b 2 1 0 0 A.Gmboa ss 0 0 0 0 J.Siter 1b 1 1 1 1 Walding 3b 3 2 2 0 Stllngs c 2 1 1 2 Verling cf 0 0 0 0 A.Pabst c 2 0 1 0 Totals 36 3 8 3 Totals 33 7 10 7

Pittsburgh 000 020 001—3 Philadelphia 140 101 00x—7

E_Madris (1), Hoskins (1), Walding (1). LOB_Pittsburgh 9, Philadelphia 6. 2B_Hayes (1), Shuck (1), Sanchez (1), Pabst (1), Walding 2 (2). 3B_Realmuto (1), Moniak (1). HR_Suiter (1), Stallings (1), Haseley (1), Realmuto (1). CS_Shuck (1), Haseley (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Kingham L, 0-1 3 6 5 5 1 2 Lyons 1 2 1 1 0 0 Brubaker 2 2 1 1 0 3 Agrazal BS, 0-1 2 0 0 0 2 2 Philadelphia Anderson W, 2-0 3 2 0 0 0 5 Nicasio 1 0 0 0 0 0 Pazos 2-3 1 2 2 2 0 Brown 1-3 0 0 0 0 1 Rios 1 2-3 2 0 0 0 1 Windle S, 1-1 1-3 0 0 0 0 0 Paredes 1 1 0 0 0 2 Brogdon 2-3 2 1 1 1 2 Armas S, 1-1 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Agrazal (Brantly).

Umpires_Home, John Bacon; First, Dan Iassogna; Second, John Libka; Third, Roberto Ortiz.

Advertisement

T_2:57. A_5,557

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.