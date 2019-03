Pirates 11, Phillies 2

By The Associated Press

Philadelphia Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Hrnndez 2b 3 0 1 0 Frazier 2b 4 1 1 1 G.Petit 2b 1 0 0 0 K.Krmer ph 1 0 0 0 J.Sgura ss 3 0 0 0 S.Marte cf 3 2 2 2 L.Grcia ss 1 0 0 0 J.Shuck ph 1 0 1 0 A.Knapp c 3 0 2 0 Dckrson dh 3 1 1 2 McBride c 1 0 1 0 C.Klley ph 1 0 0 0 M.Frnco 3b 3 0 1 0 Jo.Bell 1b 3 0 0 0 Tomscha 3b 1 0 0 0 W.Craig 1b 1 0 0 0 Altherr rf 2 0 0 0 Crvelli c 2 1 1 0 Aklnski rf 1 0 0 0 Stllngs c 1 0 0 0 Rdrguez 1b 4 0 0 0 Chsnhll rf 3 1 1 0 Rbinson lf 4 1 1 1 J.Osuna rf 0 0 0 0 Haseley dh 4 0 0 0 Cabrera lf 4 0 2 0 L.Adams cf 4 1 0 0 Kvlehan pr 1 1 0 0 C.Moran 3b 2 2 1 3 K.Hayes ph 1 0 0 0 K.Nwman ss 4 2 3 3 Totals 35 2 6 1 Totals 35 11 13 11

Philadelphia 001 000 001—2 Pittsburgh 102 231 20x—11

E_Bell (2), Moran 2 (3). DP_Philadelphia 1, Pittsburgh 0. LOB_Philadelphia 7, Pittsburgh 8. 2B_Knapp (3), Marte (2), Newman (2). HR_Robinson (1), Frazier (2), Marte (1), Dickerson (1), Moran (1), Newman (1). SB_Marte (2), Cervelli (1), Newman (1). CS_Cabrera (1).

IP H R ER BB SO Philadelphia Arrieta L, 0-1 3 1-3 6 5 5 3 1 Paredes 2-3 1 0 0 1 0 Nicasio BS, 0-4 1-3 1 3 3 0 0 Windle S, 3-3 2-3 1 0 0 0 1 Morgan 1 1 1 1 1 1 Ramos 1 3 2 2 0 2 Hammer 1 0 0 0 0 3 Pittsburgh Williams W, 1-1 5 3 1 0 0 4 Liriano 1 1 0 0 1 1 Burdi BS, 0-3 1 0 0 0 0 2 Holmes 1 1 0 0 0 2 Maurer BS, 0-1 1 1 1 1 0 1

HBP_by_Nicasio (Cervelli), Hammer (Chisenhall).

WP_Liriano.

PB_Knapp, McBride.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Will Little; Second, Sean Barber; Third, Dan Merzel.

T_3:07. A_6,317

