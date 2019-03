Pirates 3, Tigers 1

By The Associated Press

Detroit Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Beckham ss 2 0 0 0 Frazier 2b 4 0 2 0 Valente 2b 1 0 0 0 S.Marte cf 4 1 1 0 Stewart lf 3 0 0 0 Dckrson lf 4 0 2 0 Dy.Rosa lf 1 1 1 0 Jo.Bell 1b 4 1 2 0 Cndlrio 3b 3 0 1 0 Crvelli c 2 0 1 0 Da.Lugo 3b 1 0 0 0 S.Baron c 1 0 0 0 J.Hicks c 2 0 0 0 Ju.Kang 3b 4 0 0 0 B.Wlson c 1 0 1 1 Cabrera dh 3 0 1 1 Mahtook cf 1 0 0 0 Chsnhll rf 3 0 0 0 De.Hill cf 2 0 1 0 Gnzalez ss 2 1 1 0 B.Dixon 1b 2 0 0 0 J.Lster 1b 2 0 0 0 Rdrguez 2b 2 0 0 0 Alcntra ss 2 0 0 0 Ca.Rupp dh 2 0 1 0 W.Perez ph 1 0 0 0 C.Gbson rf 2 0 0 0 Mntgmry rf 1 0 0 0 Totals 31 1 5 1 Totals 31 3 10 1

Detroit 000 000 001—1 Pittsburgh 001 110 00x—3

E_Beckham (1), Hicks (1). DP_Detroit 0, Pittsburgh 1. 2B_Rosa (1), Rupp (1), Marte (1), Dickerson (1), Gonzalez (1). SB_Marte (1), Cervelli (1). CS_Frazier (1).

IP H R ER BB SO Detroit Boyd L, 1-1 4 2-3 7 3 2 2 7 Stumpf 1 1-3 1 0 0 0 3 VerHagen 1 1 0 0 0 2 Ecker 1 1 0 0 0 2 Pittsburgh Brault W, 2-0 3 2-3 2 0 0 3 4 Vazquez H, 2 1 1-3 0 0 0 0 3 Kela H, 3 1 0 0 0 0 1 Liriano H, 4 1 0 0 0 0 0 Davis S, 1-1 2 3 1 1 0 3

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Sam Holbrook; Second, Alex Tosi; Third, Brennan Miller.

T_2:36. A_6,051

