Pirates 5, Reds 0

By The Associated Press

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi A.Frzer 2b 5 1 2 0 Schbler cf 3 0 0 0 S.Marte cf 4 2 1 1 K.Frmer ph 1 0 0 0 Dckrson lf 4 0 0 1 Votto 1b 4 0 2 0 Bell 1b 4 0 1 1 Puig rf 3 0 0 0 Crvelli c 3 1 1 0 E.Sarez 3b 3 0 0 0 Kang 3b 4 0 1 0 M.Kemp lf 4 0 0 0 Me.Cbrr rf 4 1 2 0 Peraza 2b-ss 3 0 0 0 Msgrove p 0 0 0 0 Brnhart c 3 0 1 0 Moran ph 1 0 1 0 J.Iglss ss 2 0 1 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Stphnsn p 0 0 0 0 Kela p 0 0 0 0 Winker ph 1 0 0 0 Gnzalez ss 4 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Tr.Wllm p 2 0 1 2 S.Gray p 0 0 0 0 P.Reyes rf 1 0 0 0 Lrenzen p 1 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Detrich ph-2b 2 0 0 0 Totals 36 5 10 5 Totals 30 0 4 0

Pittsburgh 111 000 020—5 Cincinnati 000 000 000—0

E_Schebler (0), E.Suarez (0), Stephenson (), S.Gray (). DP_Pittsburgh 1, Cincinnati 2. LOB_Pittsburgh 12, Cincinnati 5. 2B_S.Marte, Kang (0), Votto (1). SB_S.Marte.

IP H R ER BB SO Pittsburgh Williams W,- 6 3 0 0 1 6 Musgrove H, 2 0 0 0 0 1 Vazquez 2-3 1 0 0 1 1 Kela 1-3 0 0 0 0 1 Cincinnati Gray L,- 2 2-3 5 3 2 4 0 Lorenzen 2 1-3 1 0 0 1 2 Peralta 1 0 0 0 2 0 Stephenson 2 2 2 1 0 3 Hughes 1 2 0 0 0 0

HBP_by Gray (Cervelli).

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Andy Fletcher; Second, Will Little; Third, Joe West.

T_3:15. A_18,737 (42,319).

