Pirates 7, Orioles 5

By The Associated Press

Baltimore Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Smt Jr. lf 4 0 0 0 Frazier 2b 3 0 1 0 Ystzmsk lf 1 0 0 0 J.Davis cf 4 2 2 2 Mancini 1b 3 1 2 1 Dckrson lf 4 0 0 0 Plmeiro 1b 1 0 0 0 Glnnnng pr 0 1 0 0 C.Davis dh 3 0 0 0 Jo.Bell 1b 3 0 0 0 Ri.Ruiz 3b 4 1 1 0 J.Siter pr 0 1 0 0 Rickard rf 4 1 2 1 Crvelli c 1 1 1 1 C.Sisco c 2 0 0 0 Ry.Haug c 1 1 1 0 A.Susac c 1 1 0 0 Ju.Kang 3b 4 1 2 4 Alberto ss 3 1 1 1 Cabrera rf 2 0 0 0 Pterson 2b 3 0 0 0 Gnzalez ss 3 0 0 0 Jackson cf 3 0 1 2 C.Archr sp 1 0 0 0 C.Moran ph 1 0 0 0 DuRapau rp 1 0 0 0 Totals 32 5 7 5 Totals 28 7 7 7

Baltimore 000 300 002—5 Pittsburgh 110 001 004—7

DP_Baltimore 0, Pittsburgh 2. LOB_Baltimore 6, Pittsburgh 3. 2B_Ruiz (1), Rickard 2 (8), Kang (1). HR_Mancini (1), Davis 2 (2), Cervelli (1), Kang (1). CS_Nichting (1). SF_Alberto (1).

IP H R ER BB SO Baltimore Hess 5 3 2 2 1 2 Karns BS, 0-1 1 2 1 1 0 1 Castro 1 1 0 0 1 1 Rogers 1 0 1 1 2 0 Snelten L, 0-1 BS, 0-1 0 1 3 2 0 0 Pittsburgh Archer 3 2-3 4 3 3 3 6 Lyons 1 1-3 1 0 0 0 2 Crick 1 0 0 0 0 2 Eckelman 1 0 0 0 0 1 DuRapau W, 1-0 2 2 2 1 1 3

HBP_by_Snelten (Haug).

WP_Archer, DuRapau.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Paul Emmel; Second, Chad Fairchild; Third, Will Little.

T_2:35. A_6,049

