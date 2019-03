Pirates 8, Yankees 7

By The Associated Press

New York Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Ty.Wade lf 4 0 0 0 P.Reyes cf 3 0 1 0 Jn Park 2b 1 1 1 0 J.Mrtin cf 2 0 1 0 Tlwtzki ss 2 1 1 0 Dckrson dh 3 0 2 2 Cstillo ss 2 1 1 0 Gr.Koch pr 2 0 0 0 Gr.Bird 1b 3 0 1 0 Chsnhll rf 1 0 0 0 Mi.Ford 1b 2 1 1 1 Rynolds rf 3 0 0 0 Andujar 3b 3 0 2 1 Jo.Bell 1b 3 1 1 0 Cabrera 3b 2 0 1 0 W.Craig 1b 1 1 1 0 A.Rmine c 3 0 1 0 Cabrera lf 3 0 1 0 Lvrnway c 2 0 1 2 J.Osuna pr 1 1 1 1 Frazier dh 2 2 1 0 Gnzalez ss 2 1 0 0 K.Dglan ph 2 0 0 0 C.Tcker ss 1 0 1 1 Florial cf 3 1 2 1 K.Krmer 2b 2 1 1 1 B.Burns cf 2 0 0 0 A.Reyes 2b 2 0 1 0 Ambrgey rf 3 0 0 1 K.Hayes 3b 1 2 1 0 Be.Ruta rf 1 0 0 0 E.Weiss 3b 2 0 0 0 Estrada 2b 2 0 1 0 S.Baron c 3 1 2 2 M.Lipka lf 1 0 0 0 A.Pabst c 1 0 0 0 Totals 40 7 14 6 Totals 36 8 14 7

New York 111 001 003—7 Pittsburgh 001 500 20x—8

E_Romine (1), Bell (1), Tucker (1). DP_New York 1, Pittsburgh 1. LOB_New York 9, Pittsburgh 6. 2B_Tulowitzki (1), Bird (3), Andujar (1), Frazier (2), Florial 2 (2), Reyes (2), Dickerson (1), Bell (1), Craig (1), Osuna (2), Tucker (1), Hayes (2). 3B_Dickerson (1). SB_Frazier (1), Martin (2), Kramer (1), Hayes (1), Baron (2). CS_Osuna (1).

IP H R ER BB SO New York Cessa 3 4 1 1 0 4 Farquhar L, 0-1 1-3 3 5 5 2 0 Tarpley S, 2-2 1 1 0 0 0 2 Harvey 2-3 1 0 0 0 1 Hale 1 2-3 4 2 2 0 0 Diehl 1 1 0 0 0 2 Lail 1-3 0 0 0 0 0 Pittsburgh Lyles 3 7 3 3 2 1 Vazquez W, 1-0 1 0 0 0 0 2 Kela H, 1 1 1 0 0 0 2 Liriano H, 2 1 1 1 1 0 0 Rodriguez H, 1 1 0 0 0 0 0 Neverauskas 1 1-3 4 3 3 0 2 DuRapau 2-3 1 0 0 0 1

HBP_by_Liriano (Estrada).

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Bill Welke; Second, Alex Tosi; Third, John Libka.

T_3:04. A_8,008

