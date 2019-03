Rays 6, Pirates 6

By The Associated Press

Tampa Bay Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Meadows rf 3 0 2 0 Frazier 2b 3 1 2 1 T.Mlone rf 2 0 0 0 K.Wtson pr 1 0 0 0 W.Admes ss 3 1 1 1 S.Marte cf 4 1 1 2 Tr.Gray ss 2 1 1 3 J.Oliva cf 1 0 0 0 Ji.Choi dh 3 0 1 1 Dckrson lf 3 0 0 0 Na.Lowe ph 1 0 0 0 Lo.Hill lf 1 0 0 0 Br.Lowe 1b 4 0 0 0 Jo.Bell 1b 4 1 1 1 Heredia cf 4 1 2 0 N.Ptten 1b 1 0 0 0 M.Perez c 3 0 0 0 Crvelli c 3 1 1 1 M.James c 1 0 0 0 S.Baron c 1 0 0 0 J.Coats lf 4 0 1 1 Chsnhll rf 3 0 0 0 Ke.Wong 2b 4 1 1 0 C.Shrpe rf 1 0 1 0 Brsseau 3b 3 2 1 0 Ju.Kang 3b 3 1 1 1 J.Siter 3b 1 0 1 0 Cabrera dh 3 1 1 0 B.Mdris ph 1 0 0 0 Gnzalez ss 3 0 3 0 V.Ngepe ss 1 0 0 0 Totals 37 6 10 6 Totals 38 6 12 6

Tampa Bay 101 000 310—6 Pittsburgh 300 201 000—6

E_Font (1), Dickerson (1). DP_Tampa Bay 0, Pittsburgh 1. LOB_Tampa Bay 5, Pittsburgh 7. 2B_Choi (1), Heredia (1), Sharpe (1), Cabrera (3). HR_Gray (1), Marte (2), Bell (2), Cervelli (2), Kang (5). SB_Gonzalez (1).

IP H R ER BB SO Tampa Bay Font 2 4 3 3 0 2 Kittredge 1 0 0 0 0 1 Kolarek 2 4 2 2 0 3 Drake BS, 0-0 1 2 1 1 1 3 Santos 1 0 0 0 0 1 Pinto S, 4-4 1 2 0 0 0 1 Gardeck S, 5-5 1 0 0 0 1 2 Pittsburgh Musgrove 4 4 2 2 0 5 Vazquez 1 1 0 0 0 3 Kela 1 1 0 0 0 2 Crick 1 2 3 3 0 1 Rodriguez BS, 0-1 1 2 1 1 0 2 Lyons 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Crick (Brosseau).

WP_Musgrove.

Advertisement

Balk_Gardeck.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Paul Emmel; Second, Ryan Additon; Third, Dan Merzel.

T_2:49. A_5,994

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.