Real Salt Lake-Dynamo, Sums

Real Salt Lake 1 0—1 Houston 0 1—1

First half_1, Real Salt Lake, Rusnak, 1 (Baird), 40th minute.

Second half_2, Houston, Manotas, 1 (Lundqvist), 62nd.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna; Houston, Joe Willis, Tyler Deric.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Luiz, 11th; Beckerman, 14th; Herrera, 27th; Johnson, 90th. Houston, Garcia, 30th; Vera, 31st.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Corey Parker; Eric Boria; Jorge Gonzalez. 4th Official_Dave Gantar.

A_16,827.

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Marcelo Silva; Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Everton Luiz, Albert Rusnak, Jefferson Savarino (Joao Plata, 78th); Corey Baird (Sam Johnson, 67th), Brooks Lennon.

Houston_Joe Willis; Maynor Figueroa, Alejandro Fuenmayor, Kevin Garcia, Adam Lundqvist; Boniek Garcia, Tomas Martinez (Tommy McNamara, 52nd), Matias Vera; Alberth Elis, Mauro Manotas (Marlon Hairston, 89th), Romell Quioto (Memo Rodriguez, 76th).

