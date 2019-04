Red Wings 5, Twins 2

By The Associated Press

Rochester Minnesota ab r h bi ab r h bi Ja.Cave cf 3 1 1 1 B.Bxton cf 2 1 1 0 D Lrndd rf 2 0 0 0 Androli cf 2 0 0 0 Astdllo 3b 2 0 1 0 M.Kpler rf 2 1 1 2 Ch.Paul 3b 1 0 0 0 Larnach rf 1 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 0 0 0 J.Schop 2b 2 0 0 0 Krrigan ph 1 0 0 0 Vldspin 2b 2 0 0 0 T.Astin 1b 2 1 1 0 Rosario dh 2 0 1 0 L.Raley rf 4 1 1 0 Rosario 1b 1 0 0 0 M.Grver c 2 0 0 0 J.Kmmer ph 2 0 1 0 W.Swyer c 2 1 1 1 C..Cron 1b 2 0 0 0 La.Wade lf 2 1 2 2 R.Cesar 1b 1 0 1 0 L.Arrez ss 2 0 0 0 Gnzalez 3b 1 0 0 0 Schales 2b 4 0 0 0 Mik.Olt 3b 1 0 0 0 Adranza ss 1 0 0 0 D.Maggi ss 2 0 0 0 J.Cstro c 2 0 0 0 T.Telis c 2 0 0 0 B.Roker lf 3 0 0 0 Totals 30 5 7 4 Totals 31 2 5 2

Rochester 000 023 000—5 Minnesota 200 000 000—2

LOB_Rochester 6, Minnesota 6. 2B_Raley (1), Sawyer (1), Wade (1), Buxton (4). 3B_Wade (1). HR_Cave (1), Kepler (4). SB_Astudillo (1), Wade (1), Cronin (1), Rosario 2 (3).

IP H R ER BB SO Rochester Guilmet 1 3 2 2 2 0 Morin 1 0 0 0 0 0 May 1 0 0 0 0 1 Hildenberger 1-3 0 0 0 0 1 Stashak 1 1-3 0 0 0 0 2 Marzi W, 1-0 1 1-3 2 0 0 0 2 Moran H, 1 2 0 0 0 1 2 Ramirez S, 1-1 1 0 0 0 1 2 Minnesota Odorizzi 4 1 0 0 2 2 Alcala L, 0-1 2 7 5 5 1 1 Mason 1 0 0 0 0 1 Alvarez 1 0 0 0 0 1 Ames 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Clayton Hamm; First, Rich Grassa; Second, Third Umpire; Third, Nate Tomlinson.

T_2:45. A_3,567

