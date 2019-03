Reds 12, Cubs 3

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi J.Wnker lf 3 0 1 1 Alm Jr. cf 1 0 0 0 Hawkins ph 2 1 1 2 J.Field ph 3 1 2 0 N.Snzel cf 4 0 0 0 Ja.Baez ss 3 0 0 0 Frchild cf 2 0 0 0 Hoerner ss 1 0 0 0 Detrich rf 4 0 0 0 K.Brynt 3b 2 0 1 0 N.Crook rf 1 0 1 0 P.Evans 3b 2 0 1 1 K.Frmer 3b 3 2 1 1 Schwrbr lf 3 0 0 0 VnMeter 3b 1 0 0 0 Gmbrone lf 1 1 1 0 P.Ervin dh 4 2 1 0 Zobrist 2b 3 0 1 0 C.Brown ph 1 0 1 0 Z.Short 2b 1 1 1 0 C.Csali c 3 1 1 0 Heyward rf 3 0 0 0 Clmntna c 1 1 0 0 Zagunis rf 1 0 0 0 Con.Joe 1b 3 3 2 3 Cratini c 1 0 0 0 B.Trhan ss 4 1 1 0 F.Arcia c 2 0 0 0 C.Colon 2b 4 0 2 2 Ia.Happ dh 3 0 0 0 Johnson 2b 0 1 0 0 Bernard ph 1 0 1 2 J.Addci 1b 3 0 0 0 R.Court 1b 1 0 0 0 Totals 40 12 12 9 Totals 35 3 8 3

Cincinnati 042 001 302—12 Chicago 000 001 002—3

E_Mendoza (1), Chatwood (1), Baez (2), Hoerner (1), Bryant (2). DP_Cincinnati 1, Chicago 1. LOB_Cincinnati 8, Chicago 6. 2B_Brown (1), Evans (3), Zobrist (3). 3B_Colon (1). HR_Hawkins (2), Farmer (2), Joe (1). CS_Ervin (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Mahle W, 1-0 3 2 0 0 0 5 Wisler 1 0 0 0 0 2 Bass 1 0 0 0 1 0 Romano 1 2 1 1 0 1 Reed 2 1 0 0 0 0 Gutierrez 1 3 2 0 0 1 Chicago Chatwood S, 2-2 1 1-3 2 4 2 3 1 Rosario 2-3 0 0 0 0 2 Montgomery 2 3 2 1 0 0 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 1 Webster 1 1 1 1 1 1 Rosario 2-3 1 3 2 1 0 Meza BS, 0-2 1-3 1 0 0 0 1 Ryan 2 4 2 2 1 1

HBP_by_Webster (Trahan).

WP_Rosario.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Bill Miller; Second, Jim Wolf; Third, Ben May.

T_3:01. A_12,536

