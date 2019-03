Reds 6, White Sox 5

By The Associated Press

Chicago Cincinnati ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf 3 2 2 0 N.Snzel cf 5 3 2 0 Cordell cf 1 0 1 0 J.Votto 1b 5 1 2 0 Moncada 3b 3 0 1 0 Santana pr 0 1 0 0 Mendick 3b 1 0 0 0 Ma.Kemp lf 3 0 1 1 J.Abreu dh 4 2 2 3 R.Mnroe lf 0 0 0 0 Y.Alnso 1b 2 0 0 0 Ya.Puig rf 4 0 1 2 Dlmnico 1b 1 0 0 0 Frchild rf 0 0 0 1 J.McCnn c 3 0 0 0 Gennett 2b 4 0 1 0 D.Palka rf 2 0 0 1 Detrich 3b 4 1 2 0 P.Tcker rf 1 0 0 0 J.Praza ss 4 0 1 1 J.Rndon lf 3 0 0 0 Brnhart c 3 0 0 0 Rmllard lf 1 0 0 1 M.Wsler rp 0 0 0 0 Andrson ss 3 0 0 0 Con.Joe ph 1 0 0 0 R.Goins ss 1 0 0 0 O’Grady ph 1 0 0 0 Sanchez 2b 3 0 0 0 Pttrson ph 1 0 0 0 J.Elmre 2b 1 0 0 0 Totals 33 4 6 5 Totals 35 6 10 5

Chicago 101 020 001—5 Cincinnati 000 020 112—6

E_Garcia (2), Votto (1). DP_Chicago 1, Cincinnati 0. LOB_Chicago 5, Cincinnati 10. 2B_Garcia (3), Senzel 2 (5), Dietrich (3). HR_Abreu 2 (2). SB_Cordell (1), Senzel (4), Peraza (5).

IP H R ER BB SO Chicago Lopez 6 1-3 6 3 3 3 2 Frare H, 2 1-3 0 0 0 0 0 Marshall BS, 5-6 2-3 3 1 1 0 1 Covey L, 0-1 1 1 2 2 1 1 Cincinnati Sims 2 2-3 3 2 2 2 1 Wisler 1 1-3 0 0 0 0 1 Duke 1 2 2 2 0 2 Bowman 1 0 0 0 1 0 Romano 1 1 0 0 0 2 Stephenson 1 0 0 0 0 0 Reed W, 1-0 1 0 1 0 0 0

HBP_by_Covey (Fairchild).

WP_Covey.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jordan Baker; Second, Stu Scheurwater.

T_3:02. A_3,524

