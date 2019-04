Rockies 11, Cubs 6

By The Associated Press

Chicago Colorado ab r h bi ab r h bi Alm Jr. cf 4 1 2 0 Blckmon rf 4 0 1 0 Bernard cf 1 0 0 0 T.Snydr 3b 1 0 0 0 K.Brynt 3b 4 0 0 0 D.Mrphy 1b 4 1 1 0 V.Mchin 3b 1 0 0 0 M.Gorge ph 1 0 0 0 A.Rizzo 1b 4 1 2 0 Arenado 3b 3 2 3 1 Cstillo c 1 0 0 0 Hampson 2b 2 1 1 0 Ja.Baez ss 4 1 2 3 T.Story ss 3 0 0 0 Vazquez pr 0 1 0 0 W.Rgers pr 1 0 1 0 Cntrras c 3 0 1 0 Desmond cf 3 2 2 2 T.Davis c- 1 0 0 0 Crrzles pr 1 1 0 0 Zobrist 2b 3 1 1 0 Da.Dahl lf 4 1 3 1 Heyward rf 3 0 0 0 B.Bdnar pr 1 1 0 0 Donahue ph 1 1 1 3 McMahon 2b 4 0 2 3 J.Lster sp 1 0 0 0 Czinege pr 0 1 0 0 Mtchell rf 1 0 0 0 Innetta c 2 0 1 1 Schwrbr lf 4 0 0 0 Wolters c 1 1 1 2 Freland sp 2 0 0 0 Rynolds ph 0 0 0 0 R.Tapia pr 1 0 1 1 Totals 36 6 9 6 Totals 38 11 17 11

Chicago 102 000 030—6 Colorado 303 000 50x—11

E_Arenado (2), Bednar (1), McMahon (3). DP_Chicago 1, Colorado 1. LOB_Chicago 6, Colorado 7. 2B_Rizzo (0), Murphy (3), Arenado 2 (6), Desmond (4), McMahon (9), Wolters (2). 3B_Blackmon (1), Hampson (1). HR_Baez (0), Donahue (1). CS_Tapia (3).

IP H R ER BB SO Chicago Lester L, 0-2 4 9 6 6 1 4 Ryan 1 0 0 0 0 0 Mills 1 1 0 0 1 0 Cishek 1-3 5 5 5 1 0 Kellogg 2-3 1 0 0 0 0 Markey 1 1 0 0 0 2 Colorado Freeland W, 4-1 6 6 3 3 1 3 Dunn H, 5 1 1 0 0 0 1 McGee 1 2 3 0 0 0 Oberg 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Lester (Iannetta), McGee (Mitchell).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Jim Wolf; Second, Tom Woodring; Third, Scott Barry.

Advertisement

T_2:57. A_14,022

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.