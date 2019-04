Rockies 5, Twins 5

By The Associated Press

Colorado Minnesota ab r h bi ab r h bi Blckmon rf 3 1 0 0 M.Kpler rf 2 0 1 0 R.Tapia rf 1 0 0 0 Ja.Cave rf 1 0 1 1 M.Jones ph 0 0 0 0 Astdllo c 2 1 1 0 D.Mrphy 1b 3 1 1 2 M.Grver c 2 0 0 0 Wolters c 1 0 0 0 D.Maggi ss 0 1 0 0 McLghln 3b 1 0 0 1 Ne.Cruz dh 3 1 1 2 Arenado 3b 3 1 1 1 Wlliams ph 2 0 0 0 R.Ramos 1b 2 0 0 0 Rosario lf 3 0 0 0 T.Story ss 3 0 0 0 T.Astin 1b 1 0 0 0 T.Snydr ss 1 0 0 0 C..Cron 1b 3 1 2 1 Da.Dahl lf 3 0 1 0 Za.Wiel pr 1 0 0 1 Hlliard pr 1 1 1 1 J.Schop 2b 3 0 2 0 Desmond cf 3 0 0 0 Cstello 3b 2 0 1 0 Yo.Daza cf 1 0 1 0 Adranza ss 3 0 0 0 McMahon 2b 2 0 0 0 Jo.Gore ph 1 0 0 0 M.Gorge 3b 1 1 0 0 Trreyes 3b 3 0 1 0 Rynolds dh 3 0 0 0 Blnnhrn pr 1 1 1 0 D.Nunez ph 1 0 1 0 B.Bxton cf 3 0 0 0 Innetta c 1 0 1 0 A.Bddoo cf 1 0 0 0 Hampson 2b 1 0 0 0 Jo.Diaz c 1 0 0 0 Totals 36 5 7 5 Totals 37 5 11 5

Colorado 300 000 011—5 Minnesota 300 001 001—5

E_Diaz (1), Schoop (3), Adrianza (1). LOB_Colorado 8, Minnesota 11. 2B_Nunez (1), Cave (1), Schoop (4), Torreyes (6). HR_Murphy (6), Arenado (6), Hilliard (2), Cruz (1), Cron (3). SB_Kepler (2). SF_Wiel (2).

IP H R ER BB SO Colorado Gray 3 5 3 3 2 4 Shaw 2-3 0 0 0 0 0 Oberg 1-3 1 0 0 0 0 Johnson 2-3 1 0 0 0 0 Musgrave 1-3 0 0 0 0 1 Holman 1 2 1 1 0 0 Culbreth 1 0 0 0 0 1 Holder 2-3 2 0 0 1 1 Diaz 1 1-3 0 1 0 1 0 Minnesota Pineda 5 3 3 2 2 7 Rogers 2-3 1 0 0 0 1 Adams 1-3 0 0 0 0 0 Mejia H, 1 0 0 0 0 0 Dean BS, 0-5 1 2 1 1 0 2 Baxendale 1 1 1 0 1 0

Umpires_Home, Mike Wiseman; First, Tim Timmons; Second, Roberto Ortiz; Third, Clayton Hamm.

T_3:13. A_7,592

