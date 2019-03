Rockies 6, Reds 3

By The Associated Press

Cincinnati Colorado ab r h bi ab r h bi J.Wnker lf 3 0 0 0 Blckmon rf 2 0 0 1 T.Fredl cf 1 0 0 0 C.Glden rf 2 1 1 0 Schbler cf 4 2 2 1 Arenado 3b 3 0 1 0 VnMeter 3b 1 0 0 0 Ncholas c 2 0 0 0 Iglsias ss 4 0 2 2 Da.Dahl lf 3 0 0 0 E.Sarez 3b 4 0 0 0 T.Mrphy ph 0 0 0 0 P.Ervin rf 4 0 2 0 T.Story ss 2 2 2 1 K.Frmer 2b 4 0 1 0 Valaika ss 1 0 1 1 Con.Joe 1b 4 0 2 0 Desmond cf 2 1 1 1 Grterol c 4 0 1 0 R.Tapia pr 1 0 0 0 T.Mahle sp 1 0 0 0 McMahon 2b 3 1 2 2 B.Trhan ph 1 1 1 0 El.Soto ss 1 0 0 0 Iglsias rp 1 0 0 0 Rynolds 1b 3 0 1 0 A.Aqino rf 1 0 0 0 L.Hatch 2b 1 0 1 0 Innetta c 3 1 1 0 Crrzles lf 1 0 1 0 Freland sp 0 0 0 0 Tuchman ph 1 0 0 0 McLghln 3b 1 0 0 0 Totals 37 3 11 3 Totals 32 6 12 6

Cincinnati 100 010 100—3 Colorado 012 110 10x—6

E_VanMeter (1), Nicholas (1). DP_Cincinnati 1, Colorado 1. LOB_Cincinnati 8, Colorado 8. 2B_Ervin (3), Trahan (1), Golden (1), Arenado (3), Desmond (1), McMahon (7), Hatch (1), Iannetta (1). HR_Schebler (2), Story (4), McMahon (3). SB_Schebler (3), Ervin (2), Trahan (2), Tapia (1). SF_Blackmon (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Mahle L, 1-1 4 7 4 4 0 3 Iglesias 2 1 1 1 1 2 Hernandez 1 2 1 1 1 1 Peralta 1 2 0 0 0 2 Colorado Freeland W, 3-1 4 2-3 7 2 2 1 4 Estevez H, 2 1-3 0 0 0 0 0 Shaw H, 3 1 2 0 0 0 2 Dunn H, 4 1 1 1 0 0 0 Oh H, 2 1 0 0 0 0 2 Diaz S, 1-1 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Mahle (Story).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Dana DeMuth; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_2:37. A_11,284

