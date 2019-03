Rockies 7, Cubs 2

By The Associated Press

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Hampson ss 4 1 2 0 Zobrist 2b 3 0 0 0 Metzler 3b 1 0 0 0 V.Mchin 2b 1 0 0 0 Desmond cf 4 0 1 1 Ja.Baez ss 3 0 1 0 Mrclino pr 1 1 0 0 Z.Short ss 1 0 0 0 D.Mrphy dh 2 1 1 1 A.Rizzo 1b 2 0 0 0 Tuchman ph 2 1 1 1 R.Court 1b 1 0 0 0 Rynolds 1b 4 0 0 1 K.Brynt 3b 3 0 0 0 L.Hatch pr 1 0 1 0 C.Admes 3b 1 0 1 0 Da.Dahl lf 3 1 2 0 Schwrbr lf 2 0 0 0 Ncholas ph 1 0 0 1 P.Evans pr 1 0 0 0 Valaika 3b 4 0 1 0 Heyward rf 3 0 0 0 McMahon 2b 3 0 0 1 Zagunis rf 1 0 0 0 T.Mrphy c 1 1 1 1 Alm Jr. cf 2 1 2 0 N.Cevas rf 2 1 1 0 S.Cshek rp 1 0 0 0 R.Ramos ph 1 0 0 0 T.Payne ph 1 0 0 0 Wolters c- 3 0 1 0 Cratini c 2 0 1 0 P.Money ss 1 0 0 0 F.Arcia c 1 0 0 0 Qintana sp 0 0 0 1 J.Young ph 1 0 0 0 J.Field cf 2 1 1 1 Totals 38 7 12 7 Totals 32 2 6 2

Colorado 000 200 410—7 Chicago 010 000 100—2

DP_Colorado 1, Chicago 0. LOB_Colorado 7, Chicago 7. 2B_Hampson (1), Tauchman (4), Valaika (2). HR_Murphy (1), Murphy (3), Field (3). SB_Hampson (6), Baez (1), Almora Jr. (1). SF_Nicholas (1).

IP H R ER BB SO Colorado Bettis W, 1-0 4 1-3 4 1 1 2 2 Estevez H, 1 2-3 0 0 0 0 1 Dunn H, 3 1 0 0 0 0 1 Musgrave 1 1 1 1 0 2 Oberg S, 3-3 1 1 0 0 0 2 Horacek 1 0 0 0 0 1 Chicago Quintana L, 1-1 4 4 2 2 2 3 Kintzler 1 2-3 2 0 0 0 2 Cishek 1-3 0 0 0 0 0 Duensing BS, 0-3 1-3 4 4 4 0 0 Ryan 1 2-3 1 1 1 0 1 Tazawa 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Dunn (Schwarber).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Bill Miller; Second, Jim Wolf; Third, Mike Everitt.

T_2:57. A_16,028

