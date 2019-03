Rockies 7, Cubs 5

By The Associated Press

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Blckmon rf 3 0 0 0 Ia.Happ cf 3 1 1 0 Yo.Daza pr 1 0 0 0 C.Burks cf 1 0 0 1 Desmond cf 3 1 0 0 Zobrist 2b 3 1 1 0 P.Money 2b 1 0 1 0 Z.Short 2b 2 0 0 0 Da.Dahl lf 3 1 3 2 K.Brynt 3b 3 0 0 0 Tuchman rf 2 0 0 0 P.Evans 3b 1 0 0 0 Rynolds 1b 2 0 1 0 Schwrbr lf 3 0 0 0 R.Tapia pr 2 1 0 0 Gmbrone lf 1 0 0 0 Innetta dh 3 0 0 0 Cntrras c 3 0 1 2 Hlliard ph 1 0 0 0 T.Davis c 1 0 0 0 Valaika 3b 3 1 1 0 Heyward rf 3 0 1 0 Rodgers ss 1 0 0 0 J.Addci rf 1 0 0 0 McMahon 2b 3 1 1 0 Russell ss 3 1 1 0 Mundell 1b 1 0 0 0 C.Admes ss 1 1 1 1 T.Mrphy c 3 1 2 4 Cratini 1b 2 0 1 0 D.Nunez c 1 0 0 0 R.Court 1b 1 0 0 0 Hampson ss 3 1 1 1 Hoerner dh 3 1 3 1 C.Wlker 3b 1 0 1 0 Totals 37 7 11 7 Totals 35 5 10 5

Colorado 003 103 000—7 Chicago 210 000 101—5

E_Hampson (1), Court (1). DP_Colorado 0, Chicago 1. LOB_Colorado 6, Chicago 6. 2B_Reynolds (2), Murphy (1), Welker (1), Contreras (2). 3B_Hoerner (1). HR_Dahl (1), Murphy (2), Hampson (3), Adames (2). SB_Desmond (1). CS_Dahl (1). SF_Burks (1).

IP H R ER BB SO Colorado Senzatela W, 2-0 3 6 3 3 0 1 Davis H, 2 1 1 0 0 0 2 Dunn H, 1 1 0 0 0 0 2 Oberg 1 1 0 0 0 1 Oh 1 1 1 1 0 2 Estevez 1 0 0 0 0 1 Tinoco S, 1-1 1 1 1 1 0 1 Chicago Lester L, 0-1 3 2-3 4 3 3 1 4 Short 1-3 1 1 1 0 0 Duensing 1 1 0 0 0 0 Kintzler 2-3 3 3 3 1 1 Hedges 1-3 0 0 0 1 0 Tazawa 1 0 0 0 0 0 Maples 1 1 0 0 0 2 Mekkes 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Davis (Caratini), Tinoco (Hoerner).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Ron Kulpa; Second, Chris Guccione; Third, Ryan Blakney.

Advertisement

T_2:58. A_11,721

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.